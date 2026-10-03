النجباء: خروج نیروهای آمریکایی از عراق «پیروزی» است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش النجباء خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و نیروهای هم‌پیمان آنها از عراق را پیروزی دانست و اعلام کرد این تحول در نتیجه پایبندی به گزینه نظامی محقق شده است.

این جنبش همچنین خواستار کاهش حجم حضور دیپلماتیک آمریکا در بغداد، پایان دادن به سلطه آمریکا بر اقتصاد عراق و عدم دخالت واشنگتن در امور سیاسی این کشور شد.

جنبش النجباء در بیانیه‌ای تأکید کرد: این تحول به منزله وفای به تعهدات این جنبش در قبال شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس است.

این جنبش خواستار مخالفت با هرگونه حضور آینده آمریکا در عراق شد؛ چه این حضور تحت عنوان شرکت‌های امنیتی، مشاوران یا عناوین دیگر باشد.

این جنبش همچنین کاهش حجم حضور دیپلماتیک آمریکا، پایان دادن به سلطه آمریکا بر اقتصاد عراق و عدم دخالت در امور سیاسی داخلی این کشور را خواستار شد.

این جنبش در ادامه خواستار آزادسازی آسمان عراق از هواپیماهای آمریکایی و دور کردن نیروهای آمریکایی از مرزهای عراق با سوریه، اردن و کویت شد و بر ضرورت پایان دادن به قیمومیت بر عراق تأکید کرد.

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