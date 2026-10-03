به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستان کل امارات، «حمد سیف الشامسی» اعلام کرد که تحقیقات اولیه درباره حادثه پرواز فلای‌دبی از دبی به تل‌آویو نشان داده است که کمک‌خلبان در جریان پرواز به خلبان اصلی در داخل کابین حمله کرده و با استفاده از تبر اضطراری تلاش کرده کنترل هواپیما را به دست بگیرد. به گفته وی، تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد حادثه و انگیزه‌های این اقدام همچنان ادامه دارد.

طبق گزارش خبرگزاری وام امارات، پس از وقوع درگیری در کابین خلبان، هواپیما مسیر خود را تغییر داد و در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به زمین نشست. مقام‌های اماراتی اعلام کرده‌اند که بررسی‌های فنی و ادله مادی و دیجیتال مرتبط با این حادثه ادامه دارد و احتمال ارتباط این اقدام با فعالیت یا برنامه‌ریزی تروریستی نیز در چارچوب تحقیقات بررسی شده است.

دادستان کل امارات تأکید کرده است که تحقیقات برای شناسایی تمامی عوامل، ارتباطات احتمالی و انگیزه‌های این حادثه ادامه خواهد یافت و نتایج نهایی پس از تکمیل اقدامات قانونی و کارشناسی اعلام می‌شود.

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