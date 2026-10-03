به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر مصطفی ایزدی بعدازظهر جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب در امامزاده یحیی(ع) تهران گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه سپاه پاسداران در عرصه‌های زمینی، هوایی، پدافند هوایی و دریایی یک خیزش بلندی را برداشته‌اند.

وی افزود: نیروهای مسلح از انواع فناوری‌ها استفاده می‌کنند که برخی از آن‌ها در صحنه مورد استفاده قرار گرفته شده و برخی دیگر نیز در آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

سرلشکر ایزدی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و در تارک انقلاب اسلامی، همان مسیر «قیام لله» و حرکت جمعی و فردی برای تحقق ارزش‌های الهی قرار دارد.

وی افزود: این حرکت، حرکتی است که از تفکر و اندیشه آغاز می‌شود و در رفتار و عمل امتداد پیدا می‌کند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی تصریح کرد: افتخار انقلاب اسلامی این است که مبتنی بر مسیر نورانی «انسان ۲۵۰ ساله» است؛ مسیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام شهید ما، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای عزیز، آن را مطرح کرده‌اند.

ایزدی تأکید کرد: این مسیر نورانی، تداوم حرکت و مبارزه حق‌طلبانه در طول تاریخ اسلام و الگویی برای حرکت فردی و اجتماعی در مسیر تحقق ارزش‌های الهی است.

حجت‌الاسلام علی شیرازی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا و برادر سرلشکر شهید محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده شهید کل قوا نیز در این آیین در سخنانی گفت: حدود ۲۰ سال قبل به سردار شیرازی گفتم دعا کن که هرگز محضر رهبر معظم انقلاب برای ما عادی نشود و جایگاه ولایت همواره نزد ما در والاترین مرتبه باقی بماند؛ چرا که ایشان جانشین برحق حضرت ولی‌عصر (عج) هستند.

وی افزود: در بیان مقام و ارزش این شهید عزیز (سردار محمد شیرازی) همین بس که ۳۷ سال، هم در دوران زعامت ایشان و هم پیش از آن و در مقطعی که رهبر شهیدمان، نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند، اخوی در محضر ایشان خدمت کرد. این ۳۷ سال نوکری و خدمت صادقانه در دفتر نظامی، بالاترین مدال افتخار برای این شهید سرافراز است.

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