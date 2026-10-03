اکسیوس: جلسه »بسیار غیرمعمول« مقامات ارشد دولت ترامپ درباره ایران و یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه در نشستی محرمانه و اعلام‌نشده در کمپ دیوید، درباره تحولات جنگ با ایران و درگیری میان عربستان سعودی و رزمندگان یمن گفت‌وگو کردند؛ نشستی که به گفته منابع آمریکایی، پس از توقف روند مذاکرات و در شرایطی برگزار شد که واشنگتن گزینه ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران را بررسی می‌کند. این نشست به ریاست «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، برگزار شد.

بر اساس گزارش «آکسیوس» به نقل از سه مقام آمریکایی، «مارکو روبیو» وزیر خارجه، «پیت هگست» وزیر جنگ، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ترامپ، «جان رتکلیف» رئیس سازمان سیا و ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این جلسه حضور داشتند. این نشست در کاخ سفید اعلام نشده بود و از این جهت، اقدامی «بسیار غیرمعمول» توصیف شده است. آخرین نشست مشابه مقام‌های ارشد آمریکایی در ژوئن ۲۰۲۵ برگزار شده بود؛ تنها چند روز پیش از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی با ایران. یکی از مقام‌های آمریکایی درباره جلسه اخیر گفت که «تصمیماتی گرفته شد یا دست‌کم درباره آنها به‌طور عمیق بحث شد».

برگزاری این نشست در حالی است که ترامپ پیش‌تر از احتمال ازسرگیری حملات گسترده آمریکا علیه ایران سخن گفته و همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ با بن‌بست مواجه شده است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که آمریکا همزمان در حال تقویت حضور نظامی خود در منطقه است و منابع رسانه‌ای از اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر به خاورمیانه خبر داده‌اند. از سوی دیگر، رویترز اذعان کرد که تهران نیز در صورت ازسرگیری حملات آمریکا، خود را برای پاسخ نظامی گسترده‌تر آماده می‌کند.

در بخش دیگری از این نشست، تحولات یمن و درگیری میان عربستان سعودی و انصارالله نیز مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این موضوع برای واشنگتن در شرایطی افزایش یافته که تحولات منطقه، موضوع کشتیرانی و مسیرهای انرژی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. «آکسیوس» گزارش داده است که همزمان با این تحولات، دولت آمریکا درباره گام‌های بعدی خود در قبال ایران و یمن در حال بررسی گزینه‌های مختلف است.

هنوز جزئیات تصمیمات احتمالی این نشست به صورت رسمی از سوی کاخ سفید اعلام نشده است.

.............

پایان پیام