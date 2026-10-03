به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء در جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با داود ماندی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، با اشاره به پیوندهای ایران و عراق اظهار کرد: ما جمهوری اسلامی ایران را قلباً و قالباً همراهی می‌کنیم و معتقدیم ایران و عراق پیوندی عمیق و ناگسستنی دارند.

وی با اشاره به همکاری‌های شکل‌گرفته میان ملت‌ها و گروه‌های مختلف منطقه افزود: در جنگ ۱۲روزه، از همان روز نخست، هماهنگی و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و در جریان جنگ ۴۰روزه نیز کتائب سیدالشهداء از مجموعه‌هایی بود که در حمایت از نیروهای امنیتی و دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرینی کرد.

العبادی ادامه داد: در این مدت، از نیروهای مختلف از جمله سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و سایر مجموعه‌های امنیتی حمایت و برخی تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز تأمین شد.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء با اشاره به حمایت از خانواده‌های شهدا نیز گفت: حمایت از خانواده‌های شهدا از دیگر اقدامات انجام‌شده بود و کتائب سیدالشهداء نخستین هیئت خانواده‌های شهدا را به عراق اعزام کرد.

وی همچنین با اشاره به پشتیبانی از گروه‌های امدادی در جریان حوادث جنگی اظهار کرد: از گروه‌هایی که برای خارج کردن پیکر شهدا فعالیت می‌کردند نیز با تجهیزات و امکانات حمایت شد و در مواردی که گروه‌های امدادی امکان خارج کردن پیکرها از زیر آوار را نداشتند، گروه‌های عراقی با هماهنگی کتائب سیدالشهداء در این زمینه همکاری کردند.

العبادی با بیان اینکه بخشی از حمایت‌های انجام‌شده از مسیر هماهنگی با ستادهای مرتبط در ایران صورت گرفته است، گفت: این اقدامات مستند است و مسئولان مربوطه در تهران و قم نیز از این همکاری‌ها اطلاع دارند.

وی تأکید کرد: هدف اصلی ما حمایت از جبهه‌های مقاومت و در بخش مهم‌تر، پشتیبانی از نیروهای امنیتی بود و ما با جمهوری اسلامی ایران با تمام توان خود همراه هستیم.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء با اشاره به روابط میان ایران و عراق خاطرنشان کرد: ما معتقدیم ایران و عراق یک ملت و دارای پیوندی عمیق هستند و این دشمنان بودند که میان دو ملت فاصله ایجاد کردند.

العبادی در پایان با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مجموعه‌های مقاومت عراق گفت: اگر کمک‌ها و حمایت‌های ایران و دیگر گروه‌های مقاومت در کشورهای مختلف نبود، شرایط امروز می‌توانست متفاوت باشد. این حمایت و همدلی موجب تقویت جبهه مقاومت شده است.

وی همچنین بر استمرار تعاملات میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: ان‌شاءالله این همکاری‌ها ادامه پیدا کند و بتوانیم در کنار یکدیگر در مسیر اهداف و آرمان‌های مورد اعتقاد خود حرکت کنیم.

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