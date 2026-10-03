به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم گرامیداشت شهید سیدحسن نصرالله در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیات سوره مجادله و مائده اظهار داشت: در قرآن کریم سخن از دو حزب است؛ حزب الله و حزب الشیطان. در سوره مجادله آیه ۱۹ صحبت از حزب الشیطان و در آیه ۲۲ همین سوره صحبت از حزب الله شده است.

وی با بیان اینکه از نظر قرآن حزب الله چهار ویژگی کلیدی دارد، افزود: نخستین ویژگی حزب الله، ایمان و باور قوی به خدا و قیامت است؛ «لا تجد قوما یومنون بالله و الیوم الآخر». دوم دشمن‌ستیزی است؛ حزب اللهی با دشمن خدا و پیامبر دوست نمی‌شود، حتی اگر پدر، فرزند، برادر یا فامیل او باشد. سوم کسب رضایت خدا نه رضایت مردم است؛ «رضی الله عنهم و رضوا عنه» و چهارمین ویژگی ولایت‌مداری است که در آیه ۵۶ سوره مائده آمده است: «و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون».

سخنران حرم مطهر با اشاره به ویژگی‌های حزب الشیطان گفت: قرآن در آیه ۱۹ سوره مجادله دو ویژگی مهم برای حزب الشیطان ذکر می‌کند: «استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله؛ شیطان بر آنان حکومت می‌کند و خدا را فراموش کرده‌اند». امروز ما در جبهه دنیا جنگ حزب الله و حزب الشیطان را داریم؛ حزب الله ویژه لبنان نیست، بلکه تمام کسانی را شامل می‌شود که باور به خدا، دشمن‌ستیزی، کسب رضایت خدا و ولایت دارند.

سیدحسن نصرالله یک مکتب و الگو است

وی با اشاره به زندگی‌نامه شهید سید حسن نصرالله گفت: ایشان متولد سال ۱۳۳۹ شمسی، ۶۴ سال عمر با برکت و ۳۱ سال مدیریت حزب الله را بر عهده داشت. در ۱۶ سالگی به حوزه نجف رفت و در محضر شهید آیت الله سید محمدباقر صدر تحصیل کرد. خودش می‌فرمود: «من دو سال نجف بیشتر نماندم اما به اندازه پنج سال درس خواندم.»

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه شهید نصرالله از شش شخصیت الگو گرفت، افزود: شهید سید محمدباقر صدر، امام موسی صدر، علامه فضل الله، شهید سید عباس موسوی، حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب شش شخصیتی بودند که ایشان همواره چراغ راه خود می‌دانست.

ذوب در رهبری ویژگی بارز شهید نصرالله بود

وی با اشاره به ویژگی‌های شهید سید حسن نصرالله تصریح کرد: نخستین ویژگی ایشان ایجاد وحدت در لبنان بود؛ لبنان کشوری پرفرقه با ۱۸ فرقه مذهبی است و ایشان با همه فرقه‌ها رابطه دوستانه داشت. دومین ویژگی دفاع از غزه و فلسطین بود؛ ایشان به عنوان یک عالم بزرگ شیعه نگاه مذهبی خاص نداشت و وقتی احساس کرد مردم غزه در خطرند وارد شد و هزینه داد.

سخنران حرم مطهر سومین ویژگی شهید نصرالله را ذوب بودن در رهبری عنوان کرد و گفت: ایشان در جلسه‌ای در تهران دست رهبری را بوسید و اعلام کرد: «اعتقادم این است که در روی کره زمین کسی با عقلانیت، علم، حکمت، شجاعت، مدیریت معنوی و روحی بالاتر از سید القائد آیت الله العظمی خامنه‌ای نمی‌شناسم.»

معنویت و تواضع از ویژگی‌های بارز شهید نصرالله بود

وی چهارمین ویژگی شهید نصرالله را معنویت ایشان دانست و افزود: ایشان اهتمام ویژه‌ای به روضه امام حسین(ع)، زیارت عاشورا و دعا داشت. خودش نقل می‌کرد: «خدمت رهبری رسیدم و گفتم آقا خسته‌ام. آقا فرمودند شبی ده دقیقه پانزده دقیقه برو تو اتاق در را ببند با خدا حرف بزن. این راه‌حل منو نجات داد.»

سخنران حرم مطهر پنجمین ویژگی شهید نصرالله را تواضع و فروتنی عنوان کرد و گفت: ایشان مصداق آیه «و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا» بود. ششمین ویژگی ایشان حریت و آزادگی و شجاعت بود و هفتمین ویژگی دشمن‌شناسی؛ ایشان می‌فرمود دشمن را در جنگ‌های روانی، اقتصادی و نظامی بشناسید.

روضه اباعبدالله(ع) جایگاه ویژه‌ای در زندگی شهید نصرالله داشت

وی با اشاره به خاطره‌ای از آیت الله نجم الدین طبسی گفت: ایشان نقل می‌کردند که در لبنان ده شب منبر می‌رفتم و شهید سید حسن نصرالله با وجود خطرات، خودش را به روضه اباعبدالله(ع) می‌رساند و می‌فرمود: «من روضه اباعبدالله را دوست دارم، نمی‌شود اینجا روضه برپا باشد و من جای دیگر باشم.»

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به جایگاه شهدا گفت: ما به شهدا غبطه می‌خوریم اما شهدا روز قیامت به مقام ابوالفضل العباس(ع) غبطه می‌خورند. امام سجاد(ع) فرمود روز قیامت جمیع شهدا به مقام ابوالفضل العباس غبطه می‌خورند.

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