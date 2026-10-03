به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داود ماندی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم، در دیدار با حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در میان جوامع مهاجر اظهار کرد: بنای ما در حوزه مهاجرین بر این است که تعاملات در حد اعلا وجود داشته باشد و از تمام ظرفیت‌هایی که در جامعه عراقی، افغانستانی و دیگر ملت‌ها وجود دارد، استفاده شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته ارتباطات خوبی میان ملت‌های منطقه شکل گرفته و ارتباطاتی که در سطح جبهه مقاومت از ایران تا عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و دیگر کشورها به وجود آمده، ارزشمند است و برکات این همدلی امروز خود را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم با اشاره به شرایط منطقه گفت: در شرایط بحرانی، در حالی که مستکبران و استعمارگران درصدد ضربه زدن هستند، این مقاومت، اتحاد و همدلی است که موجب ایستادگی شده است.

ماندی ادامه داد: با توجه به قدرت نظامی و فناوری آمریکا و اسرائیل، شاید کسی تصور نمی‌کرد که بتوانیم به این شکل ایستادگی کنیم و آن توطئه‌ای که علیه ما طراحی شده بود، به خودشان بازگردد.

وی تصریح کرد: امروز می‌بینیم که اروپا و خود آمریکا و به عبارتی بخش گسترده‌ای از جهان درگیر این مسئله شده‌اند و این به برکت همان اتحاد و همدلی است که در حوزه جبهه مقاومت وجود دارد.

ماندی با تأکید بر ضرورت تقویت این همدلی خاطرنشان کرد: ما نیز به نوبه خود و در حد توان، تلاش می‌کنیم اقداماتی انجام دهیم که موجب افزایش این اتحاد شود و امیدواریم خداوند همان‌گونه که تاکنون برکت داده، در ادامه نیز برکت دهد.

وی خطاب به نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهداء گفت: در کنار شما هستیم و اگر خدمتی باشد و بتوانیم کاری انجام دهیم که شما در این حوزه با دست بازتری فعالیت کنید، در خدمت شما هستیم و این برای ما باعث افتخار است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قم در ادامه با قدردانی از حمایت‌های گروه‌های مقاومت عراق اظهار کرد: به نمایندگی از دولت و مردم ایران، از شما به عنوان جهادگران عراقی و برادران عراقی بابت تمام زحمات و حمایت‌هایی که داشته‌اید تشکر می‌کنم.

ماندی افزود: قطعاً اگر کمک‌ها و حمایت‌های شما و دوستان دیگر گروه‌های مقاومت کشورهای دیگر نبود، شاید شرایط امروز متفاوت بود. این کمک‌ها، همدلی و حمایت‌ها باعث شده خداوند به این جهاد برکت بدهد.

وی با تأکید بر استمرار این مسیر گفت: ان‌شاءالله این همکاری ادامه‌دار باشد و بتوانیم آرمان‌های انقلاب اسلامی را ابتدا در سراسر منطقه و سپس در سطح جهان گسترش دهیم.

در این دیدار همچنین درباره افتتاح دفتر کتائب سیدالشهداء در قم گفت‌وگو شد و ماندی ضمن استقبال از این موضوع، برای حضور در مراسم افتتاحیه اعلام آمادگی کرد.

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