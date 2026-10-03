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افتتاح مسجد حضرت نوح(ع) در منطقۀ ولادیمیر پوتین

۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
کد مطلب: 1872991
افتتاح مسجد حضرت نوح(ع) در منطقۀ ولادیمیر پوتین

مسجد حضرت نوح(ع) با ظرفیت پنج هزار نمازگزار در منطقه جدید گروزنی که به نام ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نام‌گذاری شده است، طی مراسمی در روز جمعه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد حضرت نوح(ع) با ظرفیت پنج هزار نمازگزار در منطقه جدید گروزنی، به نام ولادیمیر پوتین، افتتاح شد. مراسم افتتاح این مسجد در روز جمعه و با حضور رمضان قدیروف، رئیس جمهوری چچن، «خوجه‌احمد قدیروف»، رئیس شورای علمای حوزه فدرال قفقاز شمالی، جمعی از روحانیون، مسئولان دولتی و نمایندگان جامعه برگزار شد.

ساخت این مسجد از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شده بود و بنای آن دارای چهار مناره با ارتفاع ۶۳ متر و یک گنبد مرکزی به قطر ۳۱ متر است. هزینه ساخت مسجد با حمایت مالی بنیاد عمومی منطقه‌ای به نام احمد حاجی قدیروف، نخستین رئیس‌جمهوری چچن و قهرمان روسیه، تأمین شده است.

در مراسم افتتاحیه با اشاره به جایگاه پیامبران اولوالعزم، از حضرت محمد(ص)، حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) به عنوان پیامبرانی یاد شد که از استقامت و عزم ویژه‌ای برخوردار بودند. بر اساس این گزارش، با ابتکار رمضان قدیروف تاکنون پنج مسجد در چچن به نام این پیامبران ساخته شده است.

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