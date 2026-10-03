افتتاح مسجد حضرت نوح(ع) در منطقۀ ولادیمیر پوتین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد حضرت نوح(ع) با ظرفیت پنج هزار نمازگزار در منطقه جدید گروزنی، به نام ولادیمیر پوتین، افتتاح شد. مراسم افتتاح این مسجد در روز جمعه و با حضور رمضان قدیروف، رئیس جمهوری چچن، «خوجه‌احمد قدیروف»، رئیس شورای علمای حوزه فدرال قفقاز شمالی، جمعی از روحانیون، مسئولان دولتی و نمایندگان جامعه برگزار شد.

ساخت این مسجد از ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شده بود و بنای آن دارای چهار مناره با ارتفاع ۶۳ متر و یک گنبد مرکزی به قطر ۳۱ متر است. هزینه ساخت مسجد با حمایت مالی بنیاد عمومی منطقه‌ای به نام احمد حاجی قدیروف، نخستین رئیس‌جمهوری چچن و قهرمان روسیه، تأمین شده است.

در مراسم افتتاحیه با اشاره به جایگاه پیامبران اولوالعزم، از حضرت محمد(ص)، حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع)، حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) به عنوان پیامبرانی یاد شد که از استقامت و عزم ویژه‌ای برخوردار بودند. بر اساس این گزارش، با ابتکار رمضان قدیروف تاکنون پنج مسجد در چچن به نام این پیامبران ساخته شده است.

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