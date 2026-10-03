محافل معارفی حرم بانوی کرامت در هفته پیش رو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۱۱ تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵ مصادف با ایام وفات حضرت موسی مبرقع علیه‌السلام از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمدهادی هدایت، سید محسن آزادی، محمد اسماعیل خورشیدی، محمد صافی، میثم حمیدی نیک، محمدابراهیم کفیل و محمدعلی ذاکری برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین سید ابوالفضل مدرسی، حسین وحیدپور، حمیدرضا گودرزی، محمدجواد عصاری، حسین عباسی خراسانی و حسن نوراللهی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین آقای محسن قاسمی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین بالادستیان دنبال خواهد شد.

سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب حجج‌الاسلام والمسلمین محمد سعیدی آریا، محمدمهدی ماندگاری، سید محمدباقر طباطبایی، ناصر رفیعی، حبیب‌الله فرحزاد و علیرضا تراشیون خواهند بود و سید محسن بنی فاطمی در شب شنبه مداحی خواهد کرد.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی و قرائت احمد ولی، پنجشنبه شب دعای کمیل با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد و نوای مهدی حیدرزاده و قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی، جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت حسن شالبافان و جمعه صبح دعای ندبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین میثم علی‌پناه و قرائت محمدرضا بذری برگزار خواهد شد.

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