به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس ویدئوهای منتشرشده، خبرنگار شبکه ۱۱ تلویزیون عبری گفت که مفتی عمان «فرصتی را برای حمله به اسرائیل و اعلام حمایت از دشمنانش از دست نمی‌دهد». این اظهارات به مواضع مکرر الخلیلی درباره مسئله فلسطین و رژیم اشغالگر اشاره دارد.

به نقل از عربی ۲۱، این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که مفتی عمان طی ماه‌های گذشته بارها مواضعی در حمایت از فلسطینیان و در انتقاد از رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده و حمایت خود را از تحرکات مرتبط با آرمان فلسطین اعلام کرده است. الخلیلی در ماه مه گذشته، در دیدار با شماری از شرکت‌کنندگان عمانی در «ناوگان جهانی صمود» گفت که این حرکت دریایی واکنش جهانی و تأثیر چشمگیری به دنبال داشته است.

او همچنین خواستار تسریع در تکرار چنین اقداماتی شد. الخلیلی در ماه ژوئن نیز خواستار تداوم و افزایش کاروان‌های دریایی با هدف شکستن محاصره تحمیل‌شده بر نوار غزه شد و تأکید کرد که تحرکات مردمی و بین‌المللی اخیر، توانایی خود را برای تأثیرگذاری و تغییر افکار عمومی جهان نشان داده‌اند.

مفتی عمان پیش‌تر نیز در سال جاری میلادی مواضع صریحی در انتقاد از رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده بود. او در ماه مارس، بسته شدن مسجدالاقصی و نقض حقوق فلسطینیان از سوی رژیم اشغالگر را محکوم کرد و هم‌زمان از سکوت کشورهای اسلامی در برابر این تحولات انتقاد کرد.

مواضع الخلیلی در ماه سپتامبر نیز ادامه یافت. او در بیانیه‌ای درباره تحولات یمن، فلسطین، لبنان و ایران اظهارنظر کرد و از مواضع برخی علمای مسلمان در قبال جنبش انصارالله انتقاد کرد. وی معتقد بود که تمرکز باید همچنان بر مقابله با رژیم صهیونیستی باقی بماند.

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