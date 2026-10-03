به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: یک دولت دموکراتیک هرگز نمی‌تواند فاشیستی باشد و باید با مردم با محبت و احترام سخن بگوید، اما اتفاقات نامتعارفی در پاکستان در حال رخ دادن است. فردی که نخست‌وزیر پاکستان بوده، در زندان نگه داشته شده است و این کشور با مشکلات بزرگی روبه‌روست. وضعیت امنیتی و اقتصادی نامناسب است و دستگاه قضایی و دیگر نظام‌های کشور نیز آسیب دیده‌اند.

وی افزود: با گلوله نمی‌توان امنیت و آرامش ایجاد کرد و کسی حق ندارد مسائل را به این شکل دستکاری کند. ما رویکرد سیاسی در پیش خواهیم گرفت، راهپیمایی طولانی برگزار می‌کنیم و از اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت خواهیم کرد. آنها از همین حالا مسیرها را بسته و روی جاده‌ها میخ گذاشته‌اند؛ این اقدامات نشان می‌دهد که آنها ترسیده‌اند.

راجه ناصر گفت: تنها کسی که می‌تواند پاکستان را از این بحران خارج کند، عمران خان است. عمران خان می‌تواند همه را با یکدیگر همراه کند و مردم در سند، خیبر پختونخوا، پنجاب و بلوچستان را با هم متحد کند. پاکستان باید در جایگاه بالاتری قرار گیرد و دولت باید بر مسئولیتی که در قبال مردم دارد تمرکز کند.

وی ادامه داد: نمایندگان مردم وارد پارلمان می‌شوند تا صدای مردم را به گوش برسانند. باید انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود. ما برای گفت‌وگو درباره این مسائل آماده‌ایم و اعتراض ما مسالمت‌آمیز خواهد بود، اما تلاش می‌شود به این اعتراض چهره‌ای نادرست داده شود.

رهبر اپوزیسیون مجلس سنای پاکستان تأکید کرد: کسی که برای کشتن ما بیاید، به او نیز گردنبند گل می‌اندازیم، اما ما را متهم به بزدلی نکنید. بزدل کسی است که در میان مردم ریشه ندارد و با غارت و زور بر سر کار می‌آید. بیایید به سمت گفت‌وگو برویم و برای بهبود وضعیت پاکستان تلاش کنیم.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸