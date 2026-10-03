به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهود باراک، نخست‌وزیر و وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، با پوچ خواندن ارزیابی‌هایی که از نزدیک بودن سقوط جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد، تأکید کرد که چنین سناریویی با واقعیت موجود مطابقت ندارد.

باراک در اظهاراتی با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران گفت: «آن‌ها به ما می‌گویند که ایران اکنون در آستانه سقوط است؛ اصلاً چنین چیزی نیست.»

وی تأکید کرد که ترامپ و نتانیاهو درک درستی از شرایط ایران ندارند و ارزیابی‌های مطرح‌شده را «حرف‌های پوچ» توصیف کرد.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کرد که طی پنج سال گذشته، اقدامات انجام‌شده علیه ایران نتوانسته است جمهوری اسلامی را حتی چند گام به عقب براند.

باراک در بخش دیگری از اظهارات خود به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو پرداخت و اظهار داشت که تصمیم‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بیش از آنکه بر مبنای منافع ملی باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و بقای شخصی او قرار دارد.

وی همچنین اظهار داشت نتانیاهو تلاش می‌کند برگزاری انتخابات در سرزمین‌های اشغالی را به تأخیر بیندازد.

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