به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علیرضا حسینی عارف، مدیر مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری دوره آموزش تولید محتوای چندرسانه‌ای ویژه طلاب برادر در قم خبر داد.

وی افزود: مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه در راستای ارتقای مهارت‌های رسانه‌ای و توانمندسازی طلاب، دوره آموزش تولید محتوای چندرسانه‌ای را به صورت حضوری برگزار می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی ادامه داد: این دوره ویژه طلاب برادر طراحی شده و شرکت‌کنندگان در آن با مبانی و مهارت‌های مورد نیاز برای تولید انواع محتوای چندرسانه‌ای آشنا خواهند شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، سرفصل‌های این دوره شامل مبانی و اصول تولید محتوای چندرسانه‌ای، ایده‌پردازی و سناریونویسی، اصول فیلم‌برداری با تلفن همراه، تدوین ویدئو با موبایل، تولید محتوای گرافیکی، تولید محتوای کوتاه برای شبکه‌های اجتماعی و اصول انتشار و مدیریت محتواست.

مدیر مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: دوره آموزش تولید محتوای چندرسانه‌ای از ۱۸ تا ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و زمان برگزاری کلاس‌ها هر روز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ خواهد بود.

محل برگزاری این دوره، شهر قم، بلوار امین، مدرسه علمیه معصومیه، ساختمان شیخ طوسی، مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این دوره می‌توانند مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و کد ملی را از طریق شناسه @sabtenam۲۰۲۶ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

بر اساس اعلام مرکز آموزش زبان و آموزش‌های تخصصی بین‌الملل حوزه‌های علمیه، مهلت ثبت‌نام در این دوره تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

همچنین برای شرکت‌کنندگان فعال در این دوره، گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

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