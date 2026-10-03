مسلمانان سالمند انگلیس قربانی کلاهبرداری سفر حج/دو نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس وست میدلندز انگلیس از دستگیری دو مرد ۲۲ و ۲۳ ساله در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری خبر داده است که حدود ۱۲ نفر، عمدتاً مسلمانان سالمند ساکن بیرمنگام، را هدف قرار داده و مجموع خسارت آن نزدیک به ۱۰۰ هزار پوند برآورد می‌شود.

به گزارش منابع انگلیسی، این افراد پس از آنکه به قربانیان وعده داده بودند برای سفر حج، ویزا، سفر و محل اقامت آنها را فراهم می‌کنند، مبالغی از آنان دریافت کرده‌اند؛ اما بنا بر اعلام پلیس، هیچ‌یک از خدمات وعده‌داده‌شده برای این افراد فراهم نشده است.

پلیس وست میدلندز روز سه‌شنبه پس از اجرای حکم بازرسی در سه محل در بیرمنگام، این دو مرد را به ظن کلاهبرداری از طریق ارائه اطلاعات نادرست و پولشویی بازداشت کرد. تحقیقات این پرونده توسط واحد جرایم اقتصادی پلیس وست میدلندز و با همکاری بخش استانداردهای تجاری شورای شهر بیرمنگام ادامه دارد.

این بازداشت‌ها پس از آن انجام شد که نهادهای محلی در انگلیس پیش‌تر درباره افزایش خطر کلاهبرداری در زمینه بسته‌های سفر حج و فعالیت آژانس‌های مسافرتی متقلب هشدار داده بودند. به مسلمانان بریتانیا نیز درباره پیشنهادهای غیرعادی ارزان، ویزا و اسناد جعلی و افرادی که مدعی دسترسی به سهمیه حج خارج از مسیرهای رسمی هستند، هشدار داده شده است.

مقام‌های انگلیسی تأکید کرده‌اند که قربانیان کلاهبرداری حج ممکن است هزاران پوند برای پرواز، اقامت و ویزا پرداخت کنند، بدون آنکه خدمات وعده‌داده‌شده وجود داشته باشد. همچنین به دلیل احتمال خودداری برخی قربانیان از گزارش کلاهبرداری به‌دلیل احساس شرمساری، مقام‌ها احتمال می‌دهند ابعاد واقعی این نوع جرایم بیش از آمارهای ثبت‌شده باشد. دو مرد بازداشت‌شده تا زمان آخرین اعلام پلیس تفهیم اتهام نشده‌اند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

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