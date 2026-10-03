جایی برای عوامل وابسته به عربستان در یمن وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، گفت: عربستان سعودی در تلاش است شکست آمریکا و اسرائیل در باب‌المندب را جبران کند.

الاسد افزود: عربستان سعودی نقاب ادعای هدف قرار گرفتن مکه مکرمه را کنار گذاشته و اکنون در حال ترویج دروغی جدید درباره حمله به مدینه منوره است.

وی با تاکید بر اینکه جایی برای عوامل وابسته به عربستان در کشور ما وجود ندارد، افزود: یمنی‌ها جان خود را برای حفاظت از مقدسات، به‌ویژه حرمین شریفین، فدا می‌کنند.

الاسد همچنین ادعاهای عربستان علیه مردم یمن را دروغ‌های سعودی توصیف کرد و گفت کسی این ادعاها را باور نمی‌کند.

وی در پایان گفت: کسی که حرمت حرمین شریفین را با فساد، انحلال، جانبداری از صهیونیسم و هدف قرار دادن ملت‌های امت اسلامی نقض کرده است، نمی‌تواند درباره مقدسات سخن بگوید.

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