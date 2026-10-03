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عضو دفتر سیاسی انصارالله:

جایی برای عوامل وابسته به عربستان در یمن وجود ندارد

۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
کد مطلب: 1873138
جایی برای عوامل وابسته به عربستان در یمن وجود ندارد

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با تاکید بر اینکه جایی برای عوامل وابسته به عربستان در کشور ما وجود ندارد، افزود: یمنی‌ها جان خود را برای حفاظت از مقدسات، به‌ویژه حرمین شریفین، فدا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، گفت: عربستان سعودی در تلاش است شکست آمریکا و اسرائیل در باب‌المندب را جبران کند.

الاسد افزود: عربستان سعودی نقاب ادعای هدف قرار گرفتن مکه مکرمه را کنار گذاشته و اکنون در حال ترویج دروغی جدید درباره حمله به مدینه منوره است.

وی با تاکید بر اینکه جایی برای عوامل وابسته به عربستان در کشور ما وجود ندارد، افزود: یمنی‌ها جان خود را برای حفاظت از مقدسات، به‌ویژه حرمین شریفین، فدا می‌کنند.

الاسد همچنین ادعاهای عربستان علیه مردم یمن را دروغ‌های سعودی توصیف کرد و گفت کسی این ادعاها را باور نمی‌کند.

وی در پایان گفت: کسی که حرمت حرمین شریفین را با فساد، انحلال، جانبداری از صهیونیسم و هدف قرار دادن ملت‌های امت اسلامی نقض کرده است، نمی‌تواند درباره مقدسات سخن بگوید.

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