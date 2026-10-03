به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌همت اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، وبینار بین‌المللی «سفیران عدالت» با حضور نخبگان و جوانان پیرو اهل‌بیت (ع) از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.

این نشست مجازی که در روز چهارشنبه، ۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۶ تا ۱۸ به مناسبت روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی برپا گردید، با موضوع «بازخوانی مظلومیت کودکان غزه و میناب در نگاه امام شهید، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای» و با هدف تبیین جایگاه عدالت و مسئولیت جوانان در قبال کودکان رنج‌دیده در جهان برگزار شد.

در این وبینار، که به زبان‌های عربی و انگلیسی برگزار شد، حجت‌الاسلام و المسلمین آقای معینیان، معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، به همراه سخنرانان جوان از کشورهای فلسطین، دانمارک، مالزی و پاکستان به بررسی ابعاد مختلف مظلومیت کودکان مخصوصأ در غزه و میناب و نقش جوانان به عنوان سفیران عدالت پرداختند.

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حجت‌الاسلام والمسلمین معینیان، معاون امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بر مسئولیت سنگین جوانان در روایت حقیقت و مقابله با تحریفات جهانی تأکید و پنج محور عملیاتی برای «سفیران عدالت» ترسیم کرد:

- «جهاد تبیین و رسانه‌ای برای ثبت نام و خاطره کودکان قربانی»

- «ایجاد شبکه‌های جهانی همبستگی میان نخبگان و فعالان»

- «مستندسازی دقیق حقوقی برای پاسخگو بودن عاملان جنایات»

- «ارتقای سطح علمی و استدلالی برای دفاع منطقی از عدالت»

- «پایبندی به اخلاق والای اهل‌بیت(ع) در رفتار و گفتار»

در انتها در این سخنرانی تصریح شد که هر فرد با هر ابزاری، حتی یک صفحه در فضای مجازی، می‌تواند چراغ حقیقت را روشن نگه دارد و با تبدیل آگاهی به عمل، عاملی باشد که در آن هیچ کودکی صدای بمب‌ها را به جای زنگ مدرسه نشنود.

در ادامه مهندس ایاس الطویل، فعال فلسطینی، در سخنانی با عنوان «نفاق بین‌المللی و استانداردهای دوگانه در گفتمان حقوق بشر»، به کالبدشکافی تناقضات کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی پرداخت.

وی با استناد به رهنمودهای رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، تأکید کرد که ادعای حمایت از حقوق بشر در غرب، تنها پوششی برای توجیه جنایات علیه کودکان است و این قدرت‌ها نه تنها در برابر کشتار سکوت کرده‌اند، بلکه با تأمین تسلیحات، عامل اصلی این فجایع هستند.

الطویل با مقایسه واکنش‌های جهانی به حوادث مختلف، از جمله جنایات در غزه و حمله به مدرسه «شجره طیبه» در میناب، خاطرنشان کرد که استانداردهای دوگانه غرب نشان می‌دهد که حقوق بشر در نظام جهانی فعلی، بر اساس ملیت قربانی تعریف می‌شود و نه بر اساس انسانیت.

وی در پایان تصریح کرد که ایستادگی فلسطینیان و بیداری وجدان جوانان جهان، چهره واقعی و ریاکارانه تمدن غرب را برملا کرده است.

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خانم فاطمه معصومه حسینی از کشور مالزی در سخنانی با محوریت «پیوند معنوی و انسانی از غزه تا میناب»، بر همبستگی فرامرزی نسل جوان در جهان اسلام تأکید کرد و رنج کودکان مظلوم غزه را آزمونی برای وجدان بیدار جوانان سراسر جهان دانست. وی با اشاره به مکتب اهل‌بیت(ع) و فرهنگ عاشورایی، وظیفه نوجوانان و جوانان را به عنوان «سفیران عدالت» در ایستادگی مقابل ظلم و یاری مظلومان دانست.

خانم حسینی با تبیین رهنمودهای رهبر شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بر مسئولیت تاریخی نسل جوان در عرصه‌ی «جهاد تبیین» و بیداری اسلامی تأکید کرد و خواستار ایجاد شبکه‌های ارتباطی فرهنگی و رسانه‌ای میان تشکل‌های جوانان مسلمان در آسیا و خاورمیانه شد تا با روایت‌گری صحیح، سکوت رسانه‌های غربی را شکسته و آرمان فلسطین را در مدارس و دانشگاه‌های جهان زنده نگه دارند.

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خانم دکتر مریم بِکلار از کشور دانمارک نیز در سخنانی بر نقش محوری قرآن کریم در هدایت و بیداری جوانان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه قرآن گنجینه‌ای از علم و معرفت است، بر ضرورت عبور از نگاه سطحی به متون دینی و حرکت به سوی تدبر و تعمق در معانی آیات تأکید نمود.

دکتر بکلار خاطرنشان کرد که تنها در سایه درک عمیق از آموزه‌های الهی است که انسان می‌تواند در مواجهه با حوادث مختلف جهان، تکلیف خود را بشناسد و در مسیر دفاع از حق گام بردارد.

وی در پایان تصریح کرد که فهم سطحی، مانع از درک عمیق رنج‌های انسانی می‌شود و تنها با بصیرتی که از دل قرآن می‌جوییم است که می‌توانیم صدای رسا و مؤثری برای کودکان بی‌گناه و مظلوم در جهان باشیم.

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آقای سید مردان بخاری، فعال رسانه‌ای پاکستان؛ در این وبینار، با اشاره به قدرت هنر و سینما در رساندن پیام‌های انسانی، تأکید کرد که برای شنیده شدن صدای مظلومان، تنها داشتن یک پیام مهم کافی نیست، بلکه باید از روایت‌های سینمایی اثرگذار، انسانی و دور از شعارهای خشک استفاده کرد تا مخاطب جهانی بتواند درد کودکان غزه و میناب را حس کند.

همچنین با استناد به رهنمودهای حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، بر مفهوم «استقلال فرهنگی» تأکید شد؛ به این معنا که هر ملتی باید بتواند داستان خود را با زبان و نگاه خودش روایت کند و درد مردمش را مستند کند تا دیگران تصویری تحریف‌شده از آن‌ها نسازند.

در پایان، بر این نکته تأکید گردید که هنر واقعی باید شجاعت مواجهه با حقایقی را داشته باشد که دنیا ترجیح می‌دهد نادیده بگیرد و صدای کسانی شود که هرگز نباید فراموش شوند.

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این نشست بین‌المللی که دبیری آن را حجت‌الاسلام دکتر میرزا عسکری حسین از کشور هند بر عهده داشت، مورد استقبال گسترده‌ای قرار گرفت و بیش از ۴۰ نفر از فعالان و جوانان کشورهای مختلف در آن حضور یافتند.

در پایان، با ابراز خرسندی از دغدغه‌مندی جوانان برای برپایی عدالت جهانی، تأکید شد که تبدیل این آگاهی به اقدام عملی در حد توان هر فرد، گامی مؤثر در زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) خواهد بود.

همچنین خاطرنشان گردید که انتظار برای ظهور، با تلاش و عمل گره خورده است و منتظران باید با اقدام عملی، پاسخگوی این انتظار باشند.

ویدیوی این نشست را می‌توانید در آپارات و یوتیوب ببینید.

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