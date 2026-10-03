»روز مساجد باز« در آلمان؛ بیش از ۷۰۰ مسجد پذیرای بازدیدکنندگان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوم اکتبر در آلمان علاوه بر «روز وحدت آلمان»، با عنوان «روز مساجد باز» نیز شناخته می‌شود؛ رویدادی که هر ساله با مشارکت مساجد و مراکز اسلامی این کشور برگزار می‌شود. امسال بیش از ۷۰۰ مسجد در سراسر آلمان درهای خود را به روی علاقه‌مندان گشوده‌اند.

بازدید از شبستان و بخش‌های مختلف مساجد، برگزاری سخنرانی و نمایشگاه و همچنین ارائه غذاها و نوشیدنی‌های معمول از جمله برنامه‌های این رویداد است. برگزارکنندگان هدف از برگزاری «روز مساجد باز» را ایجاد فرصت برای دیدار و گفت‌وگو و معرفی نقش مساجد و جوامع مسلمان در جامعه آلمان عنوان کرده‌اند.

انتخاب سوم اکتبر، یعنی روز وحدت آلمان، برای برگزاری این برنامه نیز عامدانه صورت گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، تشکل‌های مسلمان در آلمان با انتخاب این تاریخ قصد داشته‌اند بر تعلق مسلمانان به جامعه آلمان تأکید کنند. «روز مساجد باز» نخستین‌بار در سال ۱۹۹۷ به ابتکار شورای مرکزی مسلمانان آلمان راه‌اندازی شد و از سال ۲۰۰۷ شورای هماهنگی مسلمانان آلمان مسئولیت سازماندهی آن را بر عهده دارد.

«مساجد به‌عنوان حاملان ساختار اجتماعی» شعار «روز مساجد باز» در سال ۲۰۲۶ است. در این چارچوب، برگزارکنندگان بر نقش مساجد به‌عنوان مکان‌هایی برای عبادت و معنویت، آموزش، مشاوره، فعالیت‌های جوانان، همسایگی و گفت‌وگوی اجتماعی تأکید کرده‌اند. این رویداد همچنین همزمان با هفتادوهفتمین سالگرد تصویب قانون اساسی آلمان برگزار می‌شود.

..............

پایان پیام