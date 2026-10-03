به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشریه آمریکایی «فارن افرز» در تحلیلی با بررسی وضعیت ایران پس از جنگ تحمیلی سوم به این جمع‌بندی رسیده است که کشورمان با وجود حملات گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی و شهادت شماری از مقامات عالی‌رتبه نظامی و سیاسی، «ممکن است اکنون قوی‌تر از آغاز جنگ ظاهر شده باشد.»

این نشریه با اشاره به توان ایران برای ادامه حملات علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا، کنترل تنگه هرمز و تأثیرگذاری بر بازار انرژی، همچنین کاهش حمایت از واشنگتن و افزایش خشم بین‌المللی علیه آمریکا، پیش‌بینی کرد که تهران در سال آینده نیز به همین مسیر ادامه دهد.

این گزارش، رویکرد آینده ایران را مبتنی بر تشدید فشار بر آمریکا توصیف کرده و مدعی است تهران به جای سازش یا بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، تلاش خواهد کرد هزینه حضور نظامی آمریکا در منطقه را افزایش دهد.

به نوشته فارن افرز، حملات بیشتر به پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی آمریکا، ایجاد اختلال در بازارهای انرژی و مسیرهای دریایی، حملات سایبری و هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای میزبان نیروهای آمریکایی، از جمله گزینه‌هایی است که ممکن است ایران در چارچوب این رویکرد دنبال کند.

این نشریه همچنین ادعاهایی درباره احتمال گسترش دامنه عملیات ایران به برخی مناطق و کشورهای همجوار مطرح کرده است.

فارن افرز در ادامه اضافه کرده است: حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی و برهم خوردن روندهای دیپلماتیک، مقامات ایران را به این نتیجه رسانده که واشنگتن شریکی با حسن نیت نیست و هدف آن فراتر از یک درگیری محدود است.

این تحلیل افزوده است: ایران ممکن است راهبردی مشابه آنچه «چمن‌زنی» اسرائیل نامیده می‌شود، در پیش بگیرد؛ یعنی با حملات محدود و مستمر، توان نظامی و اطلاعاتی آمریکا در منطقه را به‌تدریج کاهش دهد تا هزینه ماندن واشنگتن افزایش یابد.

این نشریه همچنین در یکی از سناریوهای خود مدعی شد که در صورت تداوم فشارها و بی‌نتیجه ماندن سایر گزینه‌ها، حتی احتمال تغییر محاسبات تهران درباره برنامه هسته‌ای نیز وجود دارد؛ ادعایی که با تأکید رسمی ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای و مخالفت آن با ساخت و به‌کارگیری سلاح اتمی در تعارض است.

در جمع‌بندی، فارن افرز با وجود اذعان به خطرات تشدید تنش برای هر دو طرف، مدعی شد که هدف پایدار تهران، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است و ایران برای تحقق این هدف آماده است به‌طور نامحدود در حالت «آماده‌باش جنگی» باقی بماند.

این نشریه هشدار داد که ادامه حملات آمریکا و اسرائیل یا اعزام نیروهای زمینی می‌تواند تهران را به تشدید بیشتر تنش سوق دهد؛ هرچند خود گزارش نیز اذعان می‌کند که ادامه این روند ممکن است با واکنش شدیدتر نظامی آمریکا مواجه شود.

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