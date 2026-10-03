به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت امور زندانیان بحرین اعلام کرد که نیروهای پلیس زندان الحوض الجاف دو نوجوان بازداشت‌شده به نام‌های حسین علی حسن و صادق حبایل را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند و سپس آنها را برای دریافت خدمات درمانی به مجتمع پزشکی السلمانیه منتقل کرده‌اند.

این هیئت در بیانیه‌ای اعلام کرد که این ضرب‌وشتم در داخل بیمارستان نیز تکرار شده و در برابر رهگذران و کارکنان کادر درمان رخ داده است.

بر اساس این بیانیه، دو نوجوان از ژانویه گذشته در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند و بازداشت آنها در ارتباط با مشارکت در مراسم و شعائر دینی عنوان شده است.

خانواده‌های دو بازداشت‌شده خواستار اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آنها و تضمین حقوق قانونی و انسانی‌شان در شرایط ادامه بازداشت شده‌اند.

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