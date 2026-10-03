طالبان یک قاضی شیعه حکومت سابق افغانستان را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مطلع از شهر کابل می‌گوید که نیروهای طالبان اوایل هفته گذشته یک قاضی شیعه حکومت سابق را از منطقه دشت برچی غرب کابل بازداشت کرده‌اند.

یک منبع که نخواست نامش افشا شود، از این قاضی حکومت سابق با عنوان «مدثر فاضل‌پور» نام برد و گفت که او توسط نیروهای وزارت عدلیه/دادگستری طالبان بازداشت شده است.

بر اساس معلومات منبع، با سقوط نظام جمهوری، او دفتر وکالت حقوقی تاسیس کرده بود و هیچ‌گونه ارتباطی با جریان‌های سیاسی نداشت و فعالیتی خلاف قانون امارت اسلامی(طالبان) نداشته است.

به گفته این منبع، این قاضی شیعه چند ماه قبل با شرکت در آزمون آزاد وکالت موفق به کسب جواز وکالت شده بود و از آن تاریخ تاکنون مشغول فعالیت‌های حقوقی بود.

گفته می‌شود که او در حال حاضر در زندان وزارت دادگستری طالبان نگهداری می‌شود؛ جایی که بسیاری از شیعیان در چندماه اخیر به آنجا رفته‌اند.

وزارت دادگستری طالبان طی روزهای اخیر فشار بر جامعه تشیع را تشدید کرده و در یک ماه اخیر تعدادی از شخصیت‌ها و فعالان سرشناس شیعی را بازداشت کرده و با گرفتن تعهد و زهرچشم از زندان آزاد کرده است.

هرچند مولوی شرعی، وزیر دادگستری طالبان، رییس کمیسیون غصب زمین‌های دولتی است، اما ورود او به تمام موارد مربوط به جامعه تشیع، نگرانی‌های جدی را از حذف شیعیان در سطح افغانستان توسط این شخص با چهره ضدشیعه به وجود آورده است.

آن‌چه تاکنون رسانه‌ای شده، بازداشت اعضای کمیسیون عالی شیعیان، تعدادی بزرگان شیعه غرب کابل، مسوولان حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، کارمندان تلویزیون تمدن و برخی از کارمندان مرکز فرهنگی و علمی تبیان بوده است.

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