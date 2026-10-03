به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از کاراکاس، در پایتخت ونزوئلا، گروه‌ها و سازمان‌های شرکت‌کننده صبح روز گذشته با حضور در اطراف دانشگاه مرکزی این کشور (UCV)، پرچم فلسطین را برافراشتند.

در ادامه این برنامه، بعدازظهر فعالان جنبش‌های اجتماعی و سیاسی مختلف با برگزاری برنامه‌ای فرهنگی در منطقه «بلاس آرتس» تجمع کردند و با به پرواز درآوردن شمار زیادی بادبادک در میدان جوانان، همبستگی خود را با مردم فلسطین و مقاومت آنان اعلام کردند.

سخنگویان سازمان‌های برگزارکننده در اظهاراتی مشترک تأکید کردند: «همبستگی میان پلتفرم‌ها، جنبش‌ها و جریان‌های محیط‌زیستی و بین‌الملل‌گرا نشان می‌دهد که دفاع از فلسطین، یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای مردمی منطقه ماست.»

آن‌ها همچنین بر تعهد خود به حمایت از حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خویش و محکومیت بحران انسانی در نوار غزه تأکید کردند.

سازمان‌ها و جنبش‌های برگزارکننده اعلام کردند که برنامه روز گذشته مقدمه‌ای برای یک بسیج گسترده بین‌المللی است که قرار است ۱۰ اکتبر آینده برگزار شود. هدف از این اقدام، مطالبه توقف حملات مسلحانه و تضمین ورود آزادانه کمک‌های بشردوستانه به سرزمین‌های فلسطینی اعلام شده است.

گزارش تصویری این رویداد را در سایت اسپانیولی خبرگزاری ابنا مشاهده کنید

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