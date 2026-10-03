به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد حدود ۷۷۰ هزار کودک در این کشور از نظر روانی تحت تأثیر جنگ اسرائیل علیه لبنان قرار گرفته اند.

یونیسف اعلام کرد کودکان در لبنان همچنان با اختلال در روند آموزش، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و خدمات اساسی، ناامنی غذایی و فشارهای شدید روانی مواجه هستند.

این سازمان و شرکای آن اعلام کردند خدماتی در زمینه سلامت، تغذیه، آموزش، دسترسی به آب سالم و حمایت‌های روانی و اجتماعی ارائه می‌کنند و در کنار آن، برای بازگشت کودکان به روند آموزش و بهبود آثار ناشی از خشونت و آوارگی نیز تلاش دارند.

یونیسف تأکید کرد این اقدامات با هدف کمک به کودکان و خانواده‌ها برای مقابله با پیامدهای بحران‌های انباشته و افزایش توان آنها برای بازیابی شرایط عادی و ادامه تحصیل انجام می‌شود.

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