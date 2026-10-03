به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله موسوی در خطبه سیاسی خود در دوم اکتبر ۲۰۲۶، با اشاره به تأکید مسئولان عراقی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی و خارجی از این کشور، ابراز امیدواری کرد این اظهارات صحت داشته باشد؛ با این حال گفت تجربه‌های گذشته باعث شده است مردم عراق نسبت به وعده‌های آمریکا اطمینان کامل نداشته باشند.

امام جمعه بغداد با طرح این پرسش که علت واقعی خروج نیروهای آمریکایی از عراق چه بوده است، نسبت دادن این خروج صرفاً به مذاکرات یا درخواست دولت عراق را رد کرد و گفت آمریکا تا آخرین لحظات خواهان حفظ نیروهای خود در عراق، به‌ویژه در شمال این کشور بود.

آیت‌الله موسوی تصریح کرد: این مقاومت اسلامی در عراق بود که آمریکا را به خروج وادار کرد و با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و محل استقرار نیروهای آمریکایی، زمینه خروج آنان را فراهم کرد؛ اگر مقاومت نبود، نیروهای آمریکایی عراق را ترک نمی‌کردند.

وی همچنین درباره تضعیف مقاومت یا کم‌اهمیت جلوه دادن سلاح آن هشدار داد و گفت چنین اقدامی عراق را در برابر آمریکا آسیب‌پذیر خواهد کرد و ممکن است زمینه بازگشت دوباره نیروهای آمریکایی به این کشور را فراهم کند.

امام جمعه بغداد در همین زمینه، تلاش برخی مسئولان برای نسبت دادن خروج نیروهای آمریکایی به عملکرد دولت‌های عراق را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد این مردم عراق بودند که با صبر، فداکاری و مقاومت خود این دستاورد را رقم زدند.

وی خروج نیروهای آمریکایی را شکست پروژه آمریکا در عراق و منطقه دانست.

آیت‌الله موسوی در ادامه با اشاره به تحولات عراق و مواضع برخی کشورهای عربی و منطقه‌ای گفت برخی از این کشورها به حمایت آمریکا متکی بوده‌اند، اما تحولات منطقه نشان داده است که توان آمریکا برای تأمین امنیت و حمایت از متحدانش محدود است و این کشور قادر به حفاظت از همه متحدان خود نیست.

امام جمعه بغداد درباره مفهوم حاکمیت نیز تأکید کرد حاکمیت به این معناست که دولت عراق در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل باشد و در برابر اراده هیچ کشور خارجی، اعم از آمریکا، عربستان، ترکیه، اردن یا ایران تسلیم نشود.

وی همچنین تصریح کرد حاکمیت به معنای احترام به اراده مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان است.

آیت‌الله موسوی با انتقاد از ضعف موضع عراق در قبال برخی کشورهای همسایه، به موضوع خور عبدالله و روابط عراق و کویت اشاره کرد و گفت دولت قدرتمند دولتی است که از حقوق و کرامت عراق دفاع کند و اجازه ندهد اراده‌های خارجی بر این کشور تحمیل شود.

وی همچنین وابستگی عراق به برخی کشورهای منطقه به جای تقویت توانمندی‌های داخلی را مورد انتقاد قرار داد و تأکید کرد قدرت عراق باید بر مردم، مقاومت، توانمندی‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور استوار باشد.

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود از نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل منطقه، به‌ویژه مسئله غزه، تمجید کرد و رد کرد که این حمایت صرفاً با انگیزه منافع ایران صورت گرفته باشد.

وی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل امت اسلامی هزینه‌ها و فشارهای زیادی را متحمل شده است.

آیت‌الله سید یاسین الموسوی در پایان بر ضرورت برخورداری عراق از تصمیم مستقل و عناصر قدرت لازم برای حفظ حاکمیت و کرامت این کشور تأکید کرد و گفت حاکمیت صرفاً یک شعار نیست، بلکه موضعی سیاسی و عملی برای حفظ منافع مردم عراق است.

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