ارتش پاکستان: رهبری طالبان مسئول تسهیل تروریسم از خاک افغانستان است

به گفته ارتش پاکستان، این نشست که عصر دیروز (جمعه ۱۰ مهر) برگزار شد، وضعیت امنیتی جاری پاکستان را بررسی و بر حفظ آمادگی کامل تأکید کرد. این نشست حق دفاع مشروع پاکستان و انجام اقدامات هدفمند علیه تروریسم نشأت‌گرفته از افغانستان را تأیید کرد و اعلام داشت که تنها رهبری توهم‌زده طالبان که به نیابت از هند تروریسم را تسهیل می‌کند، مسئول پیامدهای آن است.

در این پیام تصریح شد که فرماندهان ارتش از موفقیت عملیات‌های ضدتروریستی مبتنی بر اطلاعات قدردانی کردند، اما بر ضرورت تکمیل اقدامات نظامی با تدابیر غیرنظامی از جمله حکمرانی مردم‌محور در سطح محلی، ارتباط راهبردی با مردم، نابودی پیوند تروریسم و جرم و تقویت پلیس تأکید ورزیدند.

این نشست بر ثبات داخلی ارتش پاکستان تأکید کرد و هشدار داد هرگونه تلاش برای ایجاد ناآرامی مشابه ۹ مه با قاطعیت و بر اساس قانون سرکوب خواهد شد. همچنین از توافق دفاعی مشترک مکه میان پاکستان، عربستان و ترکیه استقبال و همبستگی خود را با عربستان در برابر حملات حوثی‌ها اعلام کرد.

گفتنی است روابط پاکستان و طالبان پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال ۱۴۰۰ به‌تدریج تیره شد. اسلام‌آباد انتظار داشت طالبان فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را مهار کند، اما حملات این گروه از خاک افغانستان علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان پاکستان به‌شدت افزایش یافت. پاکستان طالبان را به فراهم‌کردن پناهگاه و حمایت از تی‌تی‌پی متهم می‌کند؛ در حالی که کابل این اتهام را رد کرده و مسئله را داخلی می‌داند. این اختلاف‌ها از سال ۱۴۰۴ به حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان، درگیری‌های مرزی و اعلام «جنگ علنی» از سوی مقامات اسلام‌آباد منجر شده است.

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