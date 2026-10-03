حمله به مقر نیروهای ائتلاف سعودی در عدن؛ پیشروی نیروهای مسلح یمن در تعز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن دیروز جمعه مقر نیروهای ائتلاف سعودی در عدن واقع در جنوب یمن را هدف قرار دادند. حمله‌ای که هنگام برگزاری یک نشست نظامی و با حضور «عبدالرحمن المحرمی» فرمانده نیروهای «العمالقه» جنوب یمن و عضو شورای ریاستی دولت عدن مورد حمایت عربستان، انجام شد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، منابع محلی گزارش دادند که این مقر با هشت موشک و شماری پهپاد هدف قرار گرفته است. این مرکز تحت فرماندهی سرلشکر «فلاح الشهرانی» حاکم نظامی سعودی عدن، قرار دارد و اتاق‌های عملیات مشترک وابسته به عربستان در یمن را در خود جای داده است.

به گفته این منابع، حمله به مقر واقع در منطقه «الشعب» در شهرستان «البریقه»، خساراتی وارد کرد. همزمان، فعالان در این شهر تصاویری زنده از شعله‌ور شدن آتش منتشر کردند که گفته می‌شد ناشی از انفجار انبارهای تسلیحاتی در اطراف این مرکز بوده است.

حمله در پاسخ به حملات هوایی عربستان

منابع نظامی در شهر صنعاء پایتخت یمن به روزنامه «الأخبار» گفتند این عملیات پیش‌دستانه یک ساعت پس از آن انجام شد که جنگنده‌های سعودی، پایتخت یمن را با چهار حمله هوایی هدف قرار دادند.

به گفته این منابع، حمله همزمان با رسیدن محموله جدیدی از سلاح به اردوگاه البریقه صورت گرفت. اردوگاهی که مقر مورد حمله در داخل آن قرار دارد. این منابع همچنین خاطرنشان کردند که پاسخ یمن به حملات هوایی، هدف قرار دادن ریاض و مناطق جنوبی عربستان را نیز شامل شده است.

از سوی دیگر، منابع جنوبی یمن گزارش دادند که عربستان پس از این حمله، تخلیه اردوگاه‌های نیروهای «درع الوطن» وابسته به خود را آغاز کرده است. اقدامی که به گفته این منابع، با نگرانی از گسترش حملات علیه این نیروها صورت می‌گیرد.

همچنین دستور داده شده است سلاح‌ها، مهمات و خودروهای نظامی از اردوگاه «رأس عباس» در غرب عدن که در مجاورت مقر فرماندهی ائتلاف سعودی قرار دارد و اردوگاه «جبل حدید» متعلق به همین نیروها در شهرستان «خور مکسر» در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری «معاشیق»، منتقل شوند.

مهلت ۴۸ ساعته یمن به نیروهای همسو با ریاض در التُربه

در همین حال، جبهه‌های جنوبی تعز پس از پیشروی نیروهای مسلح یمن به مسافت بیش از ۲۰۰ کیلومتر، شاهد آرامشی محتاطانه بود. نیروهای مسلح یمن به گروه‌های مسلح مزدور عربستان، ۴۸ ساعت مهلت دادند تا از شهر «التُربه» مرکز شهرستان «الحجریة»، عقب‌نشینی کنند. اقدامی که به گفته این نیروها با هدف جلوگیری از کشیده شدن شهر التُربه به درگیری‌های نظامی صورت گرفته است.

در همین ارتباط، منابع قبیله‌ای در استان تعز از برقراری تماس‌های فشرده میان نیروهای مسلح یمن و مشایخ و بزرگان قبایل با هدف بی‌طرف نگه داشتن شهر التُربه خبر دادند.

پیشروی در مناطق مختلف شهرستان الشمایتین

منابع میدانی نیز تأکید کردند که نیروهای مسلح یمن توانسته‌اند کنترل شماری از مناطق و نواحی در شهرستان «الشمایتین» را به دست بگیرند.

این مناطق شامل «راسن»، «البذیجه»، «الکویره»، «الزعازع» و «نقیل القاهر» افزون بر مناطق «برح اللازق»، «شعب الدراهم»، «دار الراحة»، «الجزیل»، «القرار»، «الموجر»،« المدیحس»، «سوق العلیفه»، «الجرایب»، «برح بندح» و «الصافیه» است.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای مسلح یمن به حاشیه منطقه الزریقه رسیده‌اند. در حالی که درگیری‌ها در منطقه الشقب و مناطق دیگری از جبهه شمالی همچنان ادامه داشته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸