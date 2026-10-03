وزیر بهداشت طالبان از روسیه خواست در ارتقای خدمات درمانی همکاری کند

وزارت بهداشت طالبان امروز (شنبه ۱۱ مهر) در خبرنامه‌ای اعلام کرد دو طرف درباره توسعه همکاری‌های بهداشتی از جمله تأمین دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی، ارتقای توانمندی کارکنان درمانی و انتقال فناوری‌های نوین گفت‌وگو کرده‌اند.

جلالی در این نشست نیازها و اولویت‌های بخش بهداشت را تشریح کرد و از روسیه خواست در بهبود کیفیت خدمات، تقویت مهارت حرفه‌ای کارکنان و ایجاد امکانات مدرن پزشکی همکاری کند. وزیر بهداشت روسیه نیز آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌های فنی اعلام کرد. دو طرف بر توسعه روابط مشترک و هماهنگی میان نهادهای مرتبط تأکید کردند.

خدمات بهداشتی پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش کمک‌های خارجی به‌شدت شکننده شده است. کمبود دارو، امکانات پیشرفته و نیروی متخصص، به‌ویژه پزشکان زن، از چالش‌های اصلی این بخش است.

طالبان سال گذشته واردات دارو از پاکستان را ممنوع کردند. این تصمیم باعث افزایش قیمت دارو شد، در حالی که داروهای پاکستانی همچنان از مسیرهای قاچاق وارد می‌شود. مقامات اعلام کرده بودند جایگزین را از کشورهای دیگر تأمین می‌کنند.

در ماه خرداد گزارش شد شرکت داروسازی روسی «فارماسینتز» پس از توافق با وزارت بهداشت طالبان، قرار است تابستان امسال عرضه دارو را آغاز کند، اما تا پایان تابستان خبری از ورود این داروها منتشر نشده است.

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