به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدرسه تشکیلاتی شهید چمران در مسیر جهاد مرحوم محمدحسین فرج‌نژاد با همکاری پژوهشکده مقاومت اسلامی دانشگاه بین‌المللی قم، دورۀ تخصصی دشمن‌شناسی «نبرد وجودی۲» را برگزار می‌کند.

سرفصل‌های این دوره، تاریخ شکل‌گیری و راهبردهای رژیم صهیونیستی، نئولیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی، دکترین نظامی ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی، نقش هوش مصنوعی در جنگ، قبیلۀ لعنت؛ واقع نگری یا توهم توطئه، فقه و شریعت یهود، شیعه‌هراسی در سینمای منطقه، دین نوین جهانی-آنتی تز انقلاب و الهیات فرق و نحل اسلامی و ... است.

این دوره ویژه برادران و خواهران بالای ۱۷ سال است و دوره همراه با خوانش بنیادی‌ترین کتاب‌های حوزه دشمن‌شناسی در دو شیوه حضوری و مجازی و به صورت فصلی و یکساله، برگزار می‌شود. در پایان دوره، گواهی معتبر به شرکت‌کنندگان، اعطا خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام در دوره تا ۲۱ مهر است و تخفیف ویژه برای ثبت‌نام تا تاریخ ۱۸ مهر وجود دارد. برادران برای ثبت‌نام در دوره به این لینک و خواهران نیز برای ثبت نام به این لینک مراجعه کنند.

برادران علاقه مند برای شرکت در دوره می توانند یا با شماره ۰۹۹۱۱۰۵۳۴۸۴ تماس بگیرند و یا به اکانت @NabardVojodi در شبکه اجتماعی ایتا، پیام بدهند. همچنین خواهران علاقه مند نیز برای ثبت نام در دوره می توانند یا با شماره ۰۹۹۱۱۴۲۵۳۱۷ تماس بگیرند و یا به اکانت @meydan_ban در شبکه اجتماعی ایتا، پیام بدهند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸