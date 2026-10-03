به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ساسان زارع، سخنگوی پویش مردمی «جان‌فدا»، در نشست خبری جان‌فدا و آیین افتتاح مرکز آموزشی جدید این پویش در میدان هفتم‌تیر، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: اشاره ایشان به ثبت‌نام بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ۱۰۰ دقیقه نخست برای تکمیل ظرفیت گردان‌های مقاومت ملی «جان‌فدا» بسیار مسرت‌بخش بود و در عین حال مسئولیت مجموعه مردمی جان‌فدا را سنگین‌تر کرد.

وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام خود، هنگام اشاره به آمادگی ملت ایران برای مقابله با مستکبران جهان، به این موضوع اشاره کردند که جان‌فدایان ایران در ۱۰۰ دقیقه نخست ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت گردان‌های مقاومت ملی جان‌فدا، بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام حضور کردند و این ظرفیت در کمتر از ۱۰۰ دقیقه تکمیل شد.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا افزود: این پیام برای دوستانی که در ستاد مردمی جان‌فدا پیگیر این موضوع هستند، بسیار مسرت‌بخش بود و در عین حال مسئولیت ما را سنگین‌تر کرد؛ چراکه دریافتیم اتفاقات مرتبط با پدیده عظیم جان‌فدا مورد توجه و پیگیری رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد و امیدواریم با همت دوستان و دعای مردم عزیز، این کار به سرانجام برسد.

زارع در ادامه با اشاره به پرسش‌های مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها درباره ماهیت پویش جان‌فدا گفت: پدیده جان‌فدا پدیده‌ای نیست که بتوان آن را در یک ساختار یا سازمان خاص محدود کرد؛ بلکه معادل هویت ملی ایرانیان است و هر ایرانی یک جان‌فدا برای این مرز و بوم به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: اخیراً با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که برای ما قابل توجه است؛ افراد بی‌شماری از خارج از کشور به ما پیام می‌دهند و تماس می‌گیرند و می‌گویند ایرانی نیستند، اما در صف مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی حاضرند دوشادوش مردم ایران قرار بگیرند.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا خاطرنشان کرد: این پدیده ابتدا با هویت ملی ایرانیان شکل گرفت و امروز، در میان آزادگان جهان نیز در حال گسترش است.

زارع با اشاره به برنامه‌های این پویش برای تعریف «عملیات‌های ملی» گفت: بر همین اساس قرار شد عملیات‌های ملی تعریف کنیم تا با استفاده از ظرفیت مردم ایران، مسائل کشور حل شود. امروز نیز به واسطه اتفاقاتی که شاهد آن هستیم و رجزخوانی‌های کاذب و باطل دشمن عرصه نظامی بار دیگر در اولویت قرار گرفته و به همین دلیل، گردان‌های جدیدی سازماندهی شده و آموزش‌های نظامی آغاز شده است.

وی درباره نحوه سازماندهی و آموزش گردان‌های مقاومت ملی توضیح داد: در این بخش، مجموعه‌هایی از نیروهای مسلح و دستگاه‌های بسترساز آموزش، از جمله سازمان بسیج مستضعفین، محور عملیات قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که این گردان‌ها و ظرفیت‌ها توسط این مجموعه آموزش داده می‌شوند و به ظرفیت نیروهای مسلح ملحق خواهند شد.

وی با بیان اینکه در هر یک از موضوعات، دستگاه مرتبط به عنوان محور عملیات ملی قرار خواهد گرفت، گفت: برای نمونه، اکنون مذاکرات با سازمان هلال احمر برای آغاز دوره‌های آموزشی جان‌فدایان در حوزه یگان‌های مردمی امداد و نجات آغاز شده است و در این بخش، سازمان هلال احمر محور قرار خواهد گرفت.

سخنگوی پویش جان‌فدا ادامه داد: همین اتفاق در دیگر موضوعات مرتبط با عملیات‌های ملی نیز دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال از آموزش‌های نظامی که در هفته‌های اخیر آغاز شده است، اظهار کرد: در جریان این آموزش‌ها با موارد استثنایی و قابل توجهی مواجه شده‌ایم. در میدان امام حسین(ع)، افرادی حضور پیدا کردند که شهروند آمریکا هستند، به ایران آمده‌اند و اعلام کرده‌اند حاضرند دوشادوش مردم ایران در مقابل آمریکا قرار بگیرند.

زارع افزود: همچنین درخواست‌های زیادی از سوی اتباع خارجی حاضر در کشور دریافت کرده‌ایم که اعلام می‌کنند اجازه داده شود آنها نیز آموزش ببینند، سلاح در دست بگیرند و در مقابل دشمنان این مرز و بوم بجنگند.

وی همچنین به حضور یک بانوی ۸۰ ساله در یکی از برنامه‌های میدان آیینی امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: چند روز پیش، تصویری از حضور این مادر ۸۰ ساله بسیار منتشر شد. او اعلام کرده بود که در حد توان خود حاضر است در میدان حضور داشته باشد و بجنگد.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا در ادامه سخنان خود، سازماندهی محله‌محور را یکی از محورهای اصلی ادامه فعالیت‌های این پویش دانست و گفت: یکی از مؤثرترین سازه‌های مردمی در کشور برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم اجتماعی، سازه محله‌محور است.

وی افزود: اگر بتوانیم مردم، جان‌فداها و متقاضیان خدمت به ایران عزیز را در سطح محلات کشور سازماندهی کنیم، امکان بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها فراهم خواهد شد.

زارع با اشاره به نبود یک سامانه گسترده برای چنین سازماندهی‌ای اظهار کرد: تا امروز سامانه، سکو یا پلتفرمی که قابلیت سازماندهی محله‌محور را در حجم بالا و مقیاس بزرگ داشته باشد، در اختیار نداشتیم؛ اما به حمدالله با تلاشی که از سوی دوستان فنی انجام شده، یک سامانه سازماندهی محله‌محور طراحی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه، ان‌شاءالله از این پس در ارتباط با عملیات‌های ملی در دسترس هم‌میهنان عزیز قرار خواهد گرفت و بستر لازم برای سازماندهی محله‌محور جان‌فدایان ایران را فراهم خواهد کرد.

سخنگوی پویش جان‌فدا گفت: جزئیات این سامانه و نحوه استفاده از آن در عملیات‌های بعدی به اطلاع مردم خواهد رسید.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده و نظرسنجی از مخاطبان جان‌فدا اظهار کرد: براساس بررسی‌های انجام‌شده و همچنین نظرخواهی از مخاطبانی که در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند، در کنار حوزه آموزش نظامی، بیشترین علاقه‌مندی، به‌ویژه در میان بانوان، مربوط به فعالیت در حوزه امداد و نجات و خدمت‌رسانی بوده است.

وی افزود: امروز در کشور، ظرفیت عظیم چند میلیونی از جان‌فدایان ثبت‌نام کرده وجود دارد که به‌خصوص در میان بانوان، تعداد قابل توجهی از آنها متقاضی آموزش و سازماندهی در قالب یگان‌های مردمی امداد و نجات هستند.

زارع با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های مرتبط گفت: رایزنی‌های اولیه با دستگاه‌های مربوط، به‌ویژه سازمان هلال احمر، انجام شده است تا امکان آموزش و سازماندهی این افراد فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس محاسبات اولیه، ان‌شاءالله ۱۰ هزار یگان مردمی امداد و نجات در محلات کشور تشکیل خواهد شد و در هفته‌های پیش رو، اطلاع‌رسانی درباره این موضوع، ثبت‌نام، آموزش و سازماندهی این یگان‌ها انجام می‌شود.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا در پایان گفت: جزئیات این طرح را در زمان مناسب در اختیار اهالی رسانه قرار خواهیم داد تا رسانه‌ها نیز براساس مأموریت خود، این اطلاعات را به اطلاع مردم ایران برسانند.

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