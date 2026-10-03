به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی کوثری، معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین، در نشست خبری پویش «جان‌فدا» و آیین افتتاح مرکز آموزشی جدید این پویش در میدان هفتم‌تیر، با تشریح برنامه‌های آموزشی و سازماندهی این پویش گفت: آموزش‌های «جان‌فدا» با هدف ایجاد انگیزه اولیه، آموزش عمومی و سازماندهی داوطلبان برای ورود به چرخه آموزش‌های نظامی و دفاعی طراحی شده است.

وی اظهار کرد: پیش از این، آموزش‌ها در قالب‌های غیرسازمان‌یافته و در میادین و اماکنی که شب‌ها محل تجمع مردم بود، برگزار می‌شد، اما با توجه به ضرورت سازماندهی و ایجاد ساختار مشخص در مجموعه نظامی، این روند در قالب پویش «جان‌فدا» دنبال شد.

معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این طرح در پی فراخوانی شکل گرفت که با توجه به پیام و حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین طائب در سازمان بسیج مستضعفین صادر شد و در آن بر ایده «هر ایرانی یک بسیجی» تأکید شده بود. پویش «جان‌فدا» نیز می‌تواند بستری برای تحقق این هدف و توسعه آموزش و سازماندهی عمومی باشد.

آموزش عمومی، نخستین مرحله سازماندهی

کوثری با بیان اینکه هدف نخست این آموزش‌ها ایجاد انگیزه و ورود داوطلبان به چرخه مشخص آموزش است، گفت: آموزش نظامی در کشور دارای مراحل و فرآیند مشخصی است و افرادی که علاقه‌مند به حضور در یگان‌های نظامی هستند، پس از طی مراحل مربوط، وارد این چرخه می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی نیز موضوع گسترش بسیج مردمی مورد توجه امام خمینی(ره) قرار داشت و پس از آن، رهبر معظم انقلاب بر توسعه بسیج ده‌ها میلیونی تأکید کردند و در رویکرد جدید نیز ایده «هر ایرانی یک بسیجی» مطرح شده است. تحقق چنین هدفی نیازمند ایجاد بسترهای آموزشی و سازماندهی در نقاط مختلف کشور است.

معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: برای این منظور، ایجاد پایگاه‌های آموزشی در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته و رده‌های مختلف سپاه، بسیج و نیروهای مسلح در اجرای این طرح مشارکت دارند.

وی گفت: در مرحله نخست، برنامه آموزشی «جان‌فدا» در شش محور اجرا می‌شود و پس از آن، افرادی که تمایل داشته باشند مسیر آموزش و سازماندهی خود را ادامه دهند، می‌توانند وارد مراحل بالاتر آموزشی شوند.

ادامه آموزش‌ها در قالب گردان‌های بسیج

کوثری با اشاره به مراحل بعدی آموزش اظهار کرد: پس از آموزش اولیه، برای داوطلبان دوره‌های مقدماتی، تکمیلی و تخصصی پیش‌بینی شده است و افراد می‌توانند در قالب گردان‌های مصوب و مستقر بسیج سازماندهی شوند و مسیر آموزشی و خدمت خود را ادامه دهند.

وی اضافه کرد: بخشی از ظرفیت‌ها نیز می‌تواند در قالب گردان‌های «جان‌فدا» به سازمان رزم بسیج ملحق شود و در حوزه‌های پشتیبانی و خدمات مورد استفاده قرار گیرد که جزئیات آن در زمان سازماندهی مشخص خواهد شد.

معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین همچنین از مشارکت سایر نیروهای مسلح در این طرح خبر داد و گفت: علاوه بر بسیج و سپاه، ظرفیت فراجا و ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در اجرای برنامه‌های آموزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شش محور آموزشی «جان‌فدا»

کوثری درباره محتوای دوره‌های آموزشی «جان‌فدا» گفت: آموزش دفاع شهری و دفاع شخصی از جمله محورهای این دوره‌هاست که برای بانوان و آقایان پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز شرایط اضطراری، مردم آمادگی اولیه لازم برای مقابله و حفظ انسجام اجتماعی را داشته باشند.

وی آشنایی عمومی با سلاح‌های مورد استفاده در نیروهای مسلح را از دیگر محورهای آموزشی برشمرد و افزود: در این بخش، آموزش‌ها در سطح آشنایی عمومی ارائه خواهد شد.

معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: آموزش‌های مرتبط با برخی تجهیزات و ظرفیت‌های دفاعی، آشنایی با مباحث پدافندی و مقابله با تهدیدات نوین، امداد و نجات و همچنین برخی مهارت‌های میدانی از دیگر بخش‌های این دوره‌هاست.

وی گفت: برای بخش امداد و نجات از ظرفیت جمعیت هلال احمر استفاده خواهد شد تا آموزش‌های مورد نیاز در زمینه خودامدادی و امدادرسانی به دیگران ارائه شود.

کوثری افزود: برای برادران، آموزش راپل و مهارت‌های مرتبط نیز در سطح آشنایی و متناسب با امکانات هر مرکز پیش‌بینی شده است. برای بانوان نیز برخی محورهای آموزشی از جمله اطفای حریق و آتش‌نشانی و همچنین جهت‌یابی و موقعیت‌شناسی در نظر گرفته شده است.

راه‌اندازی پایگاه‌های آموزشی در کشور

معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به روند توسعه این طرح گفت: تاکنون زمینه آموزش یک هزار گردان فراهم شده و از هفته آینده این برنامه در استان‌های دیگر نیز آغاز خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت پایگاه‌های آموزشی «جان‌فدا» اظهار کرد: نخستین پایگاه آموزش «جان‌فدا» در میدان آیینی امام حسین(ع) راه‌اندازی شد و مرکز میدان هفتم‌تیر، دومین پایگاه این طرح است.

کوثری ادامه داد: تلاش می‌کنیم در تهران دست‌کم ۱۴ میدان را در قالب پایگاه‌های آموزشی «جان‌فدا» تجهیز و توسعه دهیم. همچنین در هر مرکز استان، متناسب با ظرفیت موجود، بین یک تا سه میدان برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان‌ها نیز آموزش‌ها در قالب گردان‌های «جان‌فدا» دنبال می‌شود و نواحی مقاومت بسیج برای اجرای این برنامه توجیه شده‌اند تا سازماندهی و آموزش‌ها را بر اساس برنامه تعیین‌شده انجام دهند.

توسعه گردان‌ها متناسب با استقبال مردم

کوثری از دریافت مجوز برای افزایش ظرفیت گردان‌های آموزشی خبر داد و گفت: پس از اجرای برنامه آموزش یک هزار گردان، با توجه به شرایط و میزان استقبال مردم، امکان افزایش این ظرفیت نیز پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از انجام هماهنگی‌های اولیه برای اعزام نیروهای آموزش‌دیده به مناطق عملیاتی خبر داد و افزود: در صورت نیاز، افرادی که دست‌کم مراحل آموزشی تکمیلی را طی کرده باشند، می‌توانند برای حضور در این مناطق مورد استفاده قرار گیرند.

معاون آموزش و تربیت سازمان بسیج مستضعفین در پایان با اشاره به مفهوم «جان‌فدایی» در ادبیات انقلاب اسلامی گفت: ملتی که جان‌فدا دارد، شکست ندارد.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره ضرورت آمادگی و فداکاری برای اسلام و میهن اظهار کرد: این نگاه و خط فکری در بیش از چهار دهه گذشته استمرار داشته است و امیدواریم بتوانیم در مسیر انقلاب اسلامی حرکت کرده و این پرچم را به صاحب اصلی آن، حضرت صاحب‌الزمان(عج)، برسانیم.

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