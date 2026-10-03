جلد چهارم کتاب «اعلام الهدایه» به زبان آذری ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد چهارم کتاب «اعلام الهدایه» درباره امام حسن مجتبی علیه‌السلام به زبان آذری ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، معرفی شخصیت، بیان مراحل مختلف زندگی و امامت امام حسن مجتبی علیه السلام است. سرآغاز مطالب کتاب، ارائه نمایی از فضایل و جلوه های شخصیتی و جایگاه آن امام بزرگوار در قرآن و نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین نزد معاصران و اندیشمندان تاریخ می باشد.

در ادامه کتاب نیز به مراحل مختلف زندگی ایشان اعم از زندگی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله، خلفای سه گانه و دوران حکومت پدر بزرگوارشان اشاره شده است.

نویسنده در بخشی از کتاب که آن را به دوران امامت آن امام همام اختصاص داده به بررسی تفصیلی صلح ایشان با معاویه پرداخته و در آن، شرایط سیاسی پیش از جنگ، علل پذیرش صلح از سوی امام و نتایج آن را واکاوی کرده است.

وی در این کتاب علاوه بر اشاره به فضایل اخلاقی و مناقب آن حضرت، دوره‌های مختلف زندگانی و میراث علمی به جا مانده از ایشان را نیز منعکس کرده است.

در بخش بعدی نیز شرایط پس از صلح و سرنوشت مواد پیام نامه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام مطرح شده است. اشاره به میراث علمی آن امام همام، بخش پایانی این کتاب را به خود اختصاص داده است.

اعلام الهدایه اثر سید منذر حکیم با همکاری وسام البغدادی از سوی گروهی از مترجمان به زبان آذری ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

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