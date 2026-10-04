به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی روز گذشته با حضور مدیران رسانه‌ای و نمایندگان آستان قدس رضوی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آستان مقدس حضرت احمدبن‌موسی(ع)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران برگزار شد.

بررسی برنامه‌های رسانه‌ای آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی در حوزه فرهنگ مهدویت و انتظار، دستور جلسه صبح این نشست بود و مدیران رسانه‌ای آستان‌های مقدس به تشریح برنامه‌ها و اقدامات خود در این حوزه پرداختند.

در ادامه این نشست، مدیران رسانه‌ای و نمایندگان آستان‌های مقدس و سازمان های حاضر، دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ای خود در حوزه مهدویت و انتظار را مطرح کردند و درباره راه‌های افزایش همکاری و هم‌افزایی رسانه‌ای میان این مجموعه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دومین نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی با هدف تقویت همکاری‌های رسانه‌ای، هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی مشترک برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در آستان مقدس جمکران برگزار شد.