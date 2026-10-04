طلبه امروز باید فرزند زمان خویش باشد و نیازهای جامعه را بشناسد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی صبح امروز در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت، با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس و هفته فراجا، با اشاره به درهم‌تنیدگی عرصه‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: امروز وقتی از نیروی انتظامی و هفته دفاع مقدس سخن گفته می‌شود، باید از علما، روحانیون، طلاب، مدارس و اساتید حوزه نیز سخن گفت؛ چراکه همه این مجموعه‌ها در حفظ نظام، تقویت آن و صیانت از ارزش‌ها و رهبری به یکدیگر مرتبط هستند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به توصیه پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت علیهم‌السلام درباره تربیت فرزندان متناسب با زمان، افزود: کلیات و اصول همواره محفوظ است، اما اقتضائات زمان‌ها متفاوت است و همین مسئله درباره حوزه‌های علمیه و تربیت طلاب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما باید علما و روحانیون را به‌گونه‌ای تربیت کنیم که با زمان خود سازگار باشند و نیازهای جامعه را بشناسند. در گذشته از علما انتظار حضور در عرصه‌های محدودی مانند مسجد، حسینیه و سخنرانی وجود داشت، اما امروز عرصه‌های فعالیت و تأثیرگذاری روحانیون بسیار گسترده‌تر شده است.

آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه جامعه امروز انتظار دارد روحانیون را در عرصه‌های مختلف اجتماعی فعال و اثرگذار ببیند، خاطرنشان کرد: اگر امروز طلبه‌ای در عرصه‌ای مرتبط با نظام و جامعه نتواند اثرگذار باشد، این مسئله برای مردم قابل قبول نیست؛ در حالی که در گذشته ممکن بود بی‌اطلاعی یک روحانی از مسائل روز جامعه نشانه زهد و بی‌اعتنایی او به دنیا تلقی شود.

وی با اشاره به شرایط خاص استان‌هایی که ارتباط و همجواری میان شیعیان و اهل‌سنت وجود دارد، گفت: در چنین مناطقی توجه علما و طلاب به مسائل اجتماعی، شناخت جامعه و ارتباط میان خانواده‌ها و مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و وظیفه طلاب و روحانیون در این زمینه سنگین‌تر است.

ضرورت برخورداری روحانیون از مهارت‌های مورد نیاز جامعه

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در ادامه به نقل خاطره‌ای درباره مواجهه یک روحانی با موضوعی خارج از تخصص معمول روحانیت اشاره کرد و گفت: مقصود از تربیت طلبه متناسب با زمان این نیست که یک روحانی باید از همه امور فنی و تخصصی سررشته داشته باشد؛ بلکه مسئله این است که روحانی باید نسبت به مسائل جامعه آگاهی و شناخت داشته باشد.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از حضور برخی علما و شخصیت‌های برجسته در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و عملی افزود: گاهی مشاهده می‌کنیم برخی علما در کنار مردم و کارگران حضور پیدا می‌کنند و در کارهای مختلف مشارکت دارند. این حضور می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط عالم با جامعه و شناخت او از عرصه‌های مختلف زندگی مردم باشد.

آیت‌الله سعیدی همچنین با اشاره به برخی ویژگی‌های علمی رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: در دیدارها و جلسات مختلف، ابعاد علمی و تخصصی ایشان در حوزه‌هایی مانند قرآن، ادبیات، فقه، رجال، تراجم و حدیث مورد توجه قرار گرفته است و برخی بزرگان نیز بر عمق علمی و اشراف ایشان بر مسائل فقهی تأکید داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: وقتی رهبر جامعه اسلامی در چنین تراز علمی و معرفتی قرار دارد، باید طلابی که در مدارس علمیه تربیت می‌شوند نیز بتوانند در جلوه‌ها و عرصه‌های مختلف بدرخشند و نیازهای مردم را پاسخ دهند.

تربیت طلبه برای حل مسائل واقعی مردم

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر حساسیت و اهمیت کار مدیران حوزه‌های علمیه گفت: کار شما بسیار حساس است. البته مسائل معیشتی و مشکلات طلاب نیز یک مسئله جدی است، اما هنر حوزه آن است که با وجود تنگناها و سختی‌ها، طلاب را به‌گونه‌ای تربیت کند که بتوانند وارد جامعه شوند، مسائل مردم را بشناسند و برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.

وی یکی از عرصه‌های مهم فعالیت طلاب را موضوع خانواده دانست و افزود: خانواده‌ها امروز با آسیب‌ها و مشکلات مختلفی مواجه هستند و یکی از عرصه‌هایی که علما و فضلای حوزه می‌توانند در آن نقش مؤثری داشته باشند، کمک به حل اختلافات خانوادگی و ایجاد الفت، صلح و خیر میان اعضای خانواده است.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره اصلاح میان خانواده‌ها اظهار کرد: در برخی موارد، افرادی که به‌عنوان مشاور وارد مسائل خانوادگی می‌شوند، به جای اصلاح، ممکن است موجب تشدید اختلاف شوند؛ بنابراین حوزه باید افرادی را تربیت کند که بتوانند در این عرصه نقش واقعی خود را ایفا کنند.

وی تأکید کرد: توانایی اصلاح میان خانواده‌ها و جلوگیری از اختلاف و ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها یکی از رسالت‌های مهم علما و روحانیون است و باید در تربیت طلاب مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت توازن میان دانش حوزوی و نیازهای روز

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اهمیت توازن در برنامه‌های آموزشی حوزه گفت: اگر طلبه‌ای را متخصص در مباحث علمی و اصولی کنیم، اما نتواند از این دانش برای پاسخ به مسائل جامعه استفاده کند، باید از خود بپرسیم این دانش چه مشکلی از جامعه و دین را حل می‌کند.

وی افزود: این سخن به معنای کنار گذاشتن مباحث علمی و اصولی حوزه نیست، بلکه باید میان آموزش‌های عمیق حوزوی و نیازهای روز جامعه توازن برقرار شود.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با اشاره به ضرورت تحول و به‌روزرسانی متون آموزشی حوزه اظهار کرد: نباید برخی کتاب‌های علمی را در جایگاه تغییرناپذیر قرار دهیم؛ کتاب‌های آموزشی محصول تلاش بزرگان هستند و همان‌گونه که در دوره‌های مختلف برخی کتاب‌ها جای خود را به کتاب‌های دیگر داده‌اند، تحول و رشد علمی حوزه نیز اقتضائاتی دارد.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر ضرورت شناخت زمان تأکید کرده‌اند، ما نیز باید طلبه زمان خویش باشیم. طلبه امروز باید بداند چه مباحث و مطالعاتی مورد نیاز زمان اوست و ضمن حفظ مبانی علمی و دینی، برای پاسخ به مسائل جدید جامعه آماده باشد.

تأکید بر انس بیشتر طلاب با قرآن و حدیث

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش انس طلاب با قرآن کریم، احادیث و روایات تأکید کرد و گفت: طلابی که تحت تربیت حوزه‌های علمیه قرار دارند، باید با قرآن و حدیث انس بیشتری پیدا کنند و علاقه آنان به این منابع افزایش یابد.

وی با اشاره به نمونه‌ای از مباحث تفسیری و علمی مطرح‌شده از سوی آیت‌الله حاج‌آقا مجتبی خامنه‌ای افزود: توجه دقیق به آیات قرآن و تلاش برای فهم احتمالات تفسیری و معارف موجود در آیات، نشان‌دهنده اهمیت انس عمیق با قرآن و تدبر در آن است.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: اگر طلاب با قرآن، حدیث و روایات مأنوس باشند، برای این کار وقت پیدا خواهند کرد و برکت وقت نیز در همین مسیرهاست.

وی در پایان با اشاره به دشواری و اهمیت مأموریت مدیران و استادان حوزه‌های علمیه گفت: تربیت طلاب کار بسیار مهم و دشواری است، اما اجر فراوانی دارد و چشم‌انداز همه این تلاش‌ها باید زمینه‌سازی برای تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی آل‌محمد عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف باشد تا بتوانیم در آن دوران نیز خدمتگزار آن حضرت باشیم.