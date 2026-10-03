به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «محمدجواد فاضل لنکرانی» استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای درس خارج فقه خود در سخنانی به ضرورت حضور گسترده مردم و روحانیت در تجمعات شبانه پرداخت.

وی در بخشی از این سخنان بیان کرد که رهبری معظّم انقلاب (دام ظلّه) به اساتید حوزه پیام داده اند که به روحانیون و اقشار گوناگون بگویید نباید حضور و تجمعات مردم کم‌رنگ شود. ان‌شاءالله سعی کنید این تجمعات گسترده‌تر برگزار شود و از طرح هرگونه مطالب تفرقه افکنانه در این تجمعات خوداری گردد.

متن کامل سخنان آیت الله فاضل لنکرانی به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

قبل از شروع بحث، لازم است نکته ای را خدمت فضلا و روحانیون مکرّم عرض کنم. در این هفت ماه‌ اخیر بعد از شهادت رهبری معظّم انقلاب (رضوان الله تعالی علیه) که مصیبت بسیار بسیار بزرگ و خسارتی غیرقابل جبران است، دنیا شاهد است علاوه بر اینکه عزیزان ما در نیروهای نظامی، انتظامی،دریایی، هوافضا و در همه بخش‌ها به‌صورت چشمگیر عمل کردند و حقّاً دشمن را عاجز نمودند. ـ ولو اینکه اکنون دشمن طمطراق و ادعایش بسیار زیاد است و ادعا می‌کند که تنگه هرمز باز است، ولی همه دنیا به او می‌خندند چون حقیقت این است که تسلط بر تنگه هرمز در اختیار عزیزان رزمنده و مجاهد ایران است ـ و انسان واقعاً عنایات و توفیقات خدای تبارک و تعالی را بر مجموعه کشور احساس می‌کند.

بحمدالله قوای نظامی ما در همین چند ماه قدم‌های بزرگ‌تری برداشته وسلاح‌های پیشرفته‌تری تهیه کرده‌اند و خودِ دشمن نیز فی‌الجمله خبر دارد. اینکه دشمن بسیار لفاظی می‌کند، حرف می‌زند، ادعا می‌کند، دروغ می‌گوید و دائماً در حال فیلم بازی کردن است ـ اصلاً کارش بازیگری است ـ به این دلیل است که می‌داند ایران از جهت قدرت تسلیحاتی حتی از هفت ماه پیش هم بسیار قوی‌تر شده است. این مسئله روشن است؛ به‌طوری‌که پوتین (خود او یا وزیر امور خارجه‌اش) به این‌ها گفته بود که ایرانیان اسلحه‌ها و سلاح‌های جدیدی دارند که شما باورتان هم نخواهد شد. این نکته بسیار بسیار مهم است و همین امر تا کنون سبب عجز آن‌ها شده است.

اما باز آنچه از قدرت نظامی قوی‌تر است، حضور مردم در این تجمعات شبانه است. واقعاً آنچه یک تاریخ استثنایی برای انقلاب و ایران به وجود آورد، همین بعثت مردم و حضور آنها در تجمعات شبانه است که غالبا به صورت خانوادگی، همراه با فرزندان و اعضا خانواده، پیر، جوان، روحانی، غیر روحانی، پزشک و غیر پزشک، همه گروه‌ها و اقشار به‌عنوان یک وظیفه و یک میقات برای حراست از انقلاب و خونخواهی از قاتلین امام و مقتدایشان به میادین می آیند. واقعاً وقوف مردم این شب‌ها در خیابان‌ها و میدان‌ها رُعب عجیبی در دل دشمن ایجاد کرده و قوّت عظیمی برای رزمندگان به وجود آورده است؛ لذا فرماندهان جنگ دائماً پیام می‌دهند که شما خیابان‌ها را پر کنید و میدان جنگ با ما.

نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که این تجمع‌های شبانه باید گسترده‌تر شود و تا شکست کامل دشمن و انتقام خون رهبر شهید و شهدای عالیمقام ما به هیچوجه نباید کم‌رنگ گردد. من از بعضی از آقایانی که در مجلس درس حضور دارند و از افراد موثّق هستند شنیدم که رهبری معظّم انقلاب (دام ظلّه) به اساتید حوزه پیام داده اند که به روحانیون و اقشار گوناگون بگویید نباید حضور و تجمعات مردم کم‌رنگ شود. بنده هم بر حسب وظیفه این پیام را خدمت شما عرض می‌کنم. ان‌شاءالله سعی کنید این تجمعات گسترده‌تر برگزار شود و از طرح هرگونه مطالب تفرقه افکنانه در این تجمعات خوداری گردد تا همچون اوایل حضور همه اقشار مردم با هرسلیقه و نظری پررونق باشد و به امید خدا به مرحله پایانی نبرد برسیم و دشمن را برای همیشه مأیوس کنیم.

رهبری معظّم انقلاب (دام ظلّه) فرمودند که دشمن دیگر خواب تسلط بر ایران را هم نخواهد دید. ان شاالله بزودی با پیروزی جبهه حق زمان تسلط دشمن بر کشورهای منطقه هم خواهد گذشت. در هر صورت روحانیون عزیز که نقش بسیار مهمی در این تجمعات دارند تلاش کنند این حضور را پررنگ‌تراز قبل حفظ کنند تا ان‌شاءالله بتوانیم موفقیت‌های بزرگی را برای کشور و انقلاب حاصل کنیم.

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