به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در دیدار فرمانده و جمعی از کارکنان انتظامی استان قم به مناسبت هفته فراجا در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت، با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی اظهار داشت: در حوزه مسائل اخلاقی و امر به معروف و نهی از منکر، دستگاه‌های مختلف مسئولیت دارند، اما در مواردی به وظایف خود عمل نمی‌کنند و بخش عمده بار مسئولیت بر دوش پلیس قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و هنجارشکنی‌ها، به ماجرای حضرت طالوت و جالوت در قرآن کریم اشاره و اظهار کرد: این داستان نشان می‌دهد در مسیر مأموریت‌های بزرگ، امتحان و سختی وجود دارد و همه کسانی که در ابتدا اعلام آمادگی می‌کنند، تا پایان همراه نمی‌مانند.

آیت الله سعیدی افزود: نیروهای انتظامی باید با ایمان، صبر و توکل بر خدا در برابر مشکلات ایستادگی کنند؛ چراکه خداوند می فرماید «چه بسیار گروه اندکی که به اذن خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند».

آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: نیروی انتظامی در مسیر مقابله با فساد تنها نخواهد ماند. ممکن است برخی افراد یا دستگاه‌ها از پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند یا با طرح شبهات کار را دشوار سازند، اما اگر حرکت برای خدا و در مسیر مقابله با فساد باشد، این موانع نمی‌تواند مانع انجام وظیفه شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به نقش پلیس مقتدر در مقابله با عوامل ایجاد فساد، افزود: مشروبات الکلی، مواد مخدر و آسیب‌های مشابه، بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کنند و هنگامی که با غرایز و خواسته‌های انسانی، به‌ویژه در میان جوانان، پیوند می‌خورند، جذابیت بیشتری پیدا می‌کنند. از این رو، پلیس می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فساد و برخورد با مفسدان داشته باشد.

وی با استناد به آیات «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» و «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» گفت: یاری و هدایت الهی زمانی شامل حال انسان می‌شود که ابتدا در مسیر خداوند تلاش و مجاهدت کند.

امام جمعه قم کارکنان انتظامی را «شیرمردان و شیرزنان عرصه مبارزه با فساد» خواند و بر ضرورت توکل و استمرار فعالیت آنان تأکید کرد.

آیت‌الله سعیدی همچنین خواستار مقابله جدی با آسیب‌های اجتماعی، همراه با اطلاع‌رسانی سنجیده شد و گفت: نباید مسائل به‌گونه‌ای در فضای عمومی بزرگ‌نمایی شوند که گویی پلیس توان مقابله با آنها را ندارد. باید هم برنامه عملیاتی جدی داشت و هم اقتدار پلیس را به جامعه نشان داد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه قم تأکید کرد که حریم این شهر مقدس و ضوابط آن باید جدی گرفته شود و حتی در صورت همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها، نیروی انتظامی نباید در انجام وظیفه دچار تردید شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از بانوانی که در حمایت از فعالیت‌های انتظامی مشارکت می‌کنند، به‌ویژه همسران طلاب و دیگر بانوان فعال، قدردانی کرد و پیشنهاد داد از آنان در آستان مقدس حضرت معصومه(س) تجلیل شود.

آیت‌الله سعیدی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت مردم و نیروهای مؤمن از رهبر جامعه اسلامی گفت: همراهی با ولی‌فقیه موجب قوت قلب و استحکام نظام اسلامی است.

وی ولایت‌مداری و حرکت در مسیر اهل‌بیت(ع) را عامل مصونیت و موفقیت دانست و ابراز امیدواری کرد تلاش نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای مؤمن و انقلابی، زمینه‌ساز تحقق حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) باشد.