به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین صدر در مراسم تعویض پرچم حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع) که به مناسبت سالروز رحلت این امامزاده واجب‌التعظیم برگزار شد، با گرامیداشت مقام حضرت موسی مبرقع(ع) و حضور خادمان، زائران و هیئت امنای این آستان مقدس اظهار کرد: حضرت موسی مبرقع(ع) از فرزندان امام جواد(ع) و از شخصیت‌های بزرگ خاندان اهل‌بیت(ع) است که حرم مطهر ایشان در شهر قم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به رهبر شهید و تجلیل از نقش و جایگاه ایشان در تحولات سال‌های اخیر گفت: آنچه در این سال‌ها در حوزه بقاع متبرکه و دیگر مراقد اهل‌بیت(ع) شاهد بوده‌ایم، مرهون دغدغه‌ها، ارشادات و حمایت‌های ایشان بوده است و باید از فرصت چنین آیین‌هایی برای تکریم و بزرگداشت شخصیت‌هایی که در مسیر اعتلای دین و کشور جان خود را فدا کرده‌اند، بهره گرفت.

حجت‌الاسلام صدر با اشاره به سنت تعویض پرچم در حرم‌های اهل‌بیت(ع) و امامزادگان افزود: مراسم تعویض پرچم، یک برنامه تشریفاتی نیست، بلکه دارای معنا و پیام عمیق اعتقادی و فرهنگی است؛ به‌ویژه زمانی که پرچم عزاداری جایگزین پرچم پیشین می‌شود، این آیین حامل پیام پیوند جامعه با اهل‌بیت(ع) و استمرار فرهنگ ولایت و سوگواری است.

وی ادامه داد: در فرهنگ اسلامی و شیعی، پرچم تنها یک نشانه برای معرفی یک کشور یا گروه نیست؛ بلکه در زبان قرآن، روایات و ادبیات دینی با عنوان «عَلَم» شناخته می‌شود و از مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با هدایت و تقوا به شمار می‌رود.

این استاد حوزه تصریح کرد: پرچمی که بر فراز حرم حضرت موسی مبرقع(ع) قرار می‌گیرد، از جنس همان پرچمی است که در حرم‌های اهل‌بیت(ع) و بر گنبدهای مطهر آنان به اهتزاز درمی‌آید؛ پرچمی که هویت آن با شهادتین، ولایت امیرالمؤمنین(ع)، مکتب امام حسین(ع) و فرهنگ اهل‌بیت(ع) گره خورده است.

وی با اشاره به جایگاه حضرت موسی مبرقع(ع) در قم اظهار کرد: درباره این شخصیت بزرگوار باید بسیار گفت و بسیار نوشت و لازم است اصحاب رسانه، نویسندگان و نخبگان، تحقیقات علمی و تاریخی موجود درباره ایشان را بیشتر برای جامعه تبیین کنند.

حجت‌الاسلام صدر افزود: حضرت موسی مبرقع(ع) تنها فرزند امام جواد(ع) و برادر پدر و مادری امام هادی(ع) نیست، بلکه از راویان روایات اهل‌بیت(ع) و از شخصیت‌هایی است که از نظر علمی و اعتقادی جایگاه ویژه‌ای داشته و در مسائل علمی و دینی به امام هادی(ع) مراجعه می‌کرده است.

وی ادامه داد: از سوی ائمه اطهار(ع) اعتماد و امانت حضرت موسی مبرقع(ع) به اندازه‌ای بوده که ایشان به عنوان امین موقوفات اهل‌بیت(ع) معرفی شده است و همین مسئولیت، جایگاه علمی و وثاقت ایشان را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام صدر با اشاره به حضور طولانی‌مدت حضرت موسی مبرقع(ع) در قم گفت: اینکه محدثان و علمای قم در آن زمان برای سالیان طولانی از حضرت موسی مبرقع(ع) استقبال کردند و ایشان در این شهر به بیان معارف قرآن و روایات اهل‌بیت(ع) پرداخت، نشان‌دهنده جایگاه علمی و دینی ایشان در میان عالمان آن دوره است.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی بیشتر این شخصیت افزود: باید یک حرکت علمی و رسانه‌ای جدی برای شناساندن حضرت موسی مبرقع(ع) شکل بگیرد تا جامعه تنها ایشان را به عنوان فرزند امام جواد(ع) نشناسد، بلکه ابعاد علمی، اعتقادی، اجتماعی و فرهنگی شخصیت ایشان نیز برای مردم و به‌ویژه نسل جوان روشن شود.

این سخنران با اشاره به تأکیدات رهبر شهید درباره جایگاه بقاع متبرکه اظهار کرد: بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند و این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که خود امامزادگان در زمان حیاتشان نیز محل رجوع مردم، بیان معارف و هدایت جامعه بوده‌اند؛ بنابراین امروز نیز حرم‌های آنان باید در عرصه فرهنگی و معرفتی فعال و اثرگذار باشند.

وی در ادامه، آیین تعویض پرچم حرم حضرت موسی مبرقع(ع) را فرصتی برای بازخوانی مفهوم «علم هدایت» دانست و گفت: در روایات، یکی از توصیف‌های مهم ائمه معصومین(ع)، «علم» به معنای پرچم و نشانه هدایت است و «اعلام الهدی» و «اعلام التقوی» بودن اهل‌بیت(ع)، بیانگر همین جایگاه است.

حجت‌الاسلام صدر خاطرنشان کرد: فرهنگ اهل‌بیت(ع) به انسان می‌آموزد که هر انسان مؤمن نیز باید در زندگی خود پرچم هدایت، روشنگری و تقوا باشد و در برابر ظلم و انحراف، مسئولیت اجتماعی و دینی خود را فراموش نکند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های مختلف و استمرار فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی آنان گفت: حضور مردم در میدان و حفظ روحیه دینی و انقلابی، از سرمایه‌های مهم جامعه است و این حرکت باید با هدایت صحیح فرهنگی و معرفتی استمرار پیدا کند.

حجت‌الاسلام صدر همچنین با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا و حضور آنان در برنامه‌های مذهبی اظهار کرد: اشک و آه خانواده‌های شهدا و یتیمان شهید، تنها یک عاطفه فردی نیست، بلکه در فرهنگ دینی دارای جایگاه ویژه‌ای است و باید این سرمایه معنوی را در مسیر تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و مبارزه با ظلم به کار گرفت.

وی با اشاره به در پیش بودن ایام فاطمیه گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی روشنگری، هدایتگری و ایستادگی در برابر ظلم و استبداد است و عزاداری‌های فاطمی باید علاوه بر جنبه سوگواری، پیام بیداری و مسئولیت اجتماعی را نیز در جامعه زنده نگه دارد.

این استاد حوزه در پایان با تأکید بر اهمیت نقش پرچم‌های عزاداری و پرچم‌های اهل‌بیت(ع) در حفظ هویت دینی جامعه اظهار کرد: همان‌گونه که پرچم غدیر و عاشورا در طول تاریخ حامل پیام ولایت و مقاومت بوده‌اند، پرچم‌های عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) نیز می‌توانند نماد زنده‌ای از فرهنگ ولایت، بیداری، عدالت‌خواهی و وفاداری به مسیر اهل‌بیت(ع) باشند.

وی در پایان برای خادمان و دست‌اندرکاران حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع)، خانواده‌های شهدا، مردم و رزمندگان، توفیق و نصرت الهی مسئلت کرد.

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