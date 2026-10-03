خطر مهمات منفجرنشده در افغانستان؛ کودکان بیشترین قربانیان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به کشته‌شدن سه کودک بر اثر انفجار مهمات باقی‌مانده از جنگ در افغانستان، نسبت به خطر جدی این مواد برای کودکان هشدار داده است.

او گفت کودکان به‌طور ویژه در برابر مهمات منفجرنشده آسیب‌پذیرند؛ زیرا برخی از این مواد ممکن است از نظر شکل و ظاهر برای آنان شبیه اسباب‌بازی باشد و کودکان بدون آگاهی از خطر، آنها را لمس یا جابه‌جا کنند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد که آموزش خانواده‌ها و جوامع محلی درباره خطر مهمات منفجرنشده یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش تلفات است. به گفته او، سازمان ملل برنامه‌های آموزش خطرات مواد منفجره را در افغانستان و دیگر مناطق آلوده به بقایای جنگ اجرا می‌کند، اما ادامه و گسترش این برنامه‌ها به منابع مالی بیشتری نیاز دارد.

افغانستان پس از بیش از چهار دهه جنگ همچنان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به مین، گلوله‌های منفجرنشده و دیگر بقایای مواد انفجاری جنگی است.

بر اساس تازه‌ترین اطلاعات سرویس اقدام مین سازمان ملل، در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین ماهانه حدود ۴۰ غیرنظامی در افغانستان بر اثر مواد منفجره کشته یا زخمی شده‌اند. حدود ۷۰ درصد قربانیان را کودکان تشکیل داده‌اند و نزدیک به ۸۶ درصد تلفات ثبت‌شده در این سال ناشی از بقایای انفجاری جنگ‌ها بوده است.

همچنین نزدیک به ۴ هزار و ۸۴۳ منطقه خطرناک شناخته‌شده همچنان در افغانستان باقی مانده که مجموع مساحت آنها حدود یک‌هزار و ۷۰ کیلومتر مربع برآورد شده است. این مناطق بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جامعه محلی را تحت تأثیر قرار داده و رفت‌وآمد، کشاورزی و دسترسی مردم به خدمات عمومی را با خطر روبه‌رو کرده‌اند.

گزارش‌های سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد نزدیک به سه میلیون نفر، حدود ۹۰۰ مرکز آموزشی و بیش از ۲۰۰ مرکز درمانی در فاصله کمتر از یک کیلومتری مناطق آلوده به مواد منفجره قرار دارند.

کودکان در بسیاری از موارد هنگام بازی، جمع‌آوری ضایعات فلزی یا رفت‌وآمد در زمین‌های آلوده با این مواد برخورد می‌کنند. سازمان ملل هشدار داده است که کاهش بودجه عملیات مین‌روبی و آموزش خطر می‌تواند روند پاک‌سازی مناطق آلوده را کندتر کرده و شمار بیشتری از غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، را در معرض خطر قرار دهد.

با وجود پاک‌سازی میلیون‌ها قطعه مهمات و هزاران منطقه آلوده طی دهه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از خاک افغانستان همچنان نیازمند بررسی و پاک‌سازی است و خطر بقایای جنگ همچنان یکی از تهدیدهای جدی برای جان غیرنظامیان به شمار می‌رود.

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