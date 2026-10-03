از حمایت نسبی تا پلمب دفتر؛ حسینی مزاری: جامعه شیعه از طالبان ناراضی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعیسی حسینی مزاری در تازه‌ترین اظهارات خود درباره بسته‌شدن دفتر مرکزی تبیان و بازداشت کارکنان این مجموعه، از سیاست این مرکز در قبال حکومت طالبان دفاع کرده و گفته است تبیان از ابتدا فعالیت خود را بر سه محور «خدا، مردم و میهن» تعریف کرده است.

به گفته او، سیاست این مجموعه حمایت مطلق از هیچ حکومتی نبوده و میزان حمایت از هر حاکمیت به اندازه پایبندی آن به همین سه محور تعیین شده است.

حسینی مزاری گفت حکومت طالبان نیز در برخی حوزه‌ها به‌صورت نسبی در این مسیر حرکت کرده و مرکز تبیان در سال‌های گذشته اقدامات مثبت آن را تأیید و برجسته کرده است. او در عین حال تأکید کرد این حمایت مانع از انتقاد تبیان از ضعف‌ها و عملکردهای مورد اعتراض حکومت نشده است.

مواضع منتشرشده پیشین او نیز نشان می‌دهد که مرکز تبیان در سال‌های گذشته در کنار حمایت از برخی سیاست‌های طالبان، بارها خواستار اصلاح شیوه حکمرانی، رعایت حقوق شیعیان و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با نهادهای مذهبی و اجتماعی شده است. حسینی مزاری پیش‌تر هشدار داده بود که نارضایتی انباشته‌شده در جامعه شیعه می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده‌تر منجر شود.

پاسخ به «حمایت نسبی»؛ پلمب دفتر و بازداشت اعضا

رئیس مرکز تبیان اکنون این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود چنین رویکردی، مأموران وزارت دادگستری طالبان دفتر مرکزی این مجموعه را بسته و شماری از اعضای آن را بازداشت کرده‌اند.

دفتر مرکزی تبیان و مجموعه رسانه‌ای وابسته به آن در اواخر شهریور از سوی نیروهای وزارت دادگستری طالبان بسته شد. یک خبرنگار و پنج نفر از کارکنان مرکز نیز پس از آنکه برای پیگیری موضوع به وزارت دادگستری فراخوانده شدند، بازداشت شدند. مقام‌های طالبان تاکنون توضیح عمومی روشنی درباره اتهام این افراد یا دلیل بستن مجموعه ارائه نکرده‌اند.

حسینی مزاری گفته است پس از بازداشت نخستین عضو مرکز، از تلفن او با شماری از مسئولان فعلی و پیشین تبیان تماس گرفته و از آنان خواسته شده خود را معرفی کنند. به گفته او، افرادی که با تصور حل‌وفصل مسئله مراجعه کردند نیز بازداشت شدند.

او این شیوه برخورد را اشتباه دانسته و هشدار داده است که چنین اقداماتی بیش از آنکه به تثبیت حکومت کمک کند، نارضایتی اجتماعی تولید می‌کند.

«جامعه شیعه از حاکمیت ناراضی است»

بخش مهم‌تر سخنان حسینی مزاری به وضعیت جامعه شیعه افغانستان اختصاص داشته است.

او گفته است میزان رضایت عمومی از برخی رفتارها و تصمیم‌های حکومت پایین است و جامعه شیعه نیز از نحوه برخورد نهادهای طالبان ناراضی است.

حسینی مزاری پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای رسمی نوشته بود که نارضایتی شیعیان از برخورد برخی نهادها و مقام‌های طالبان در حال افزایش است و «جامعه شیعه عموماً از حکومت ناراضی است». او در همان بیانیه از «برخوردهای متعصبانه»، بازداشت‌های بدون روند روشن و فضای امنیتی به‌عنوان عواملی یاد کرده بود که می‌تواند اعتماد جامعه را کاهش دهد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر چند مرکز مرتبط با جامعه شیعه در کابل با تعطیلی، تخلیه یا محدودیت مواجه شده‌اند؛ از حوزه علمیه و دانشگاه خاتم‌النبیین گرفته تا مدرسه رسالت، مرکز تبیان و برخی مراکز فرهنگی و درمانی دیگر.

حسینی مزاری: نارضایتی داخلی خطرناک‌تر از فشار بیرونی است

رئیس مرکز تبیان تأکید کرده است که حکومت طالبان در شرایطی با فشارهای بیرونی و چالش‌های امنیتی مواجه است که ایجاد نارضایتی تازه در داخل کشور می‌تواند هزینه‌های بیشتری برای حاکمیت ایجاد کند.

او مدعی شده است آمریکا و برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه پاکستان، در پی استفاده از نیروهای مخالف طالبان هستند و افزایش نارضایتی داخلی می‌تواند زمینه جذب افراد ناراضی از سوی مخالفان را فراهم کند. این بخش از سخنان، ارزیابی سیاسی حسینی مزاری است و درباره وجود چنین برنامه مشخصی از سوی این کشورها شواهد مستقلی در سخنان او ارائه نشده است.

او پیش‌تر نیز در یک نشست عمومی گفته بود که «تهدید اصلی» برای ثبات افغانستان را نه صرفاً دشمن خارجی، بلکه افزایش نارضایتی داخلی می‌داند و از طالبان خواسته بود به شکایت‌های اجتماعی و مذهبی مردم توجه بیشتری کند.

از تأیید طالبان تا انتقاد صریح

اهمیت موضع تازه حسینی مزاری در این است که او و مرکز تبیان در سال‌های گذشته از منتقدان مطلق طالبان نبوده‌اند.

او پیش‌تر حتی حکومت طالبان را در برخی حوزه‌ها بهتر از دوره جمهوری ارزیابی کرده و گفته بود انتقاد از طالبان باید با هدف اصلاح ساختار و نه براندازی صورت گیرد. در عین حال، از همان سال‌های نخست نیز درباره جایگاه رسمی مذهب شیعه، تدریس فقه جعفری، رفتار مأموران حکومت و ضرورت مشارکت اجتماعی شیعیان هشدارهایی مطرح کرده بود.

اکنون بسته‌شدن دفتر مرکزی مجموعه‌ای که خود را حامی نسبی اقدامات مثبت طالبان معرفی می‌کرد، لحن انتقادی رئیس تبیان را آشکارتر کرده است.

از نگاه حسینی مزاری، ادامه برخوردهایی از این دست نه تنها مشکل میان حکومت و نهادهای شیعی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فاصله‌ای را که پیش‌تر درباره آن هشدار داده بود، عمیق‌تر کند؛ فاصله‌ای که او اکنون آن را در قالب یک جمله روشن توصیف می‌کند: جامعه شیعه از نحوه برخورد حاکمیت ناراضی است.

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