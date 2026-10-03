به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بین‌المللی عربی کتاب بیروت با حضور ۱۶۳ ناشر و برگزاری بیش از ۹۰ نشست برگزار می‌شود. رویدادی که برگزارکنندگان، برپایی آن در شرایط دشوار لبنان و منطقه را دستاوردی مهم و در عین حال چالشی در برابر این وضعیت می‌دانند.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، شصت‌وهفتمین دوره این رویداد فرهنگی باسابقه لبنان از ۹ تا ۱۸ اکتبر مصادف با ۱۷ تا ۲۶ مهر برگزار می‌شود. این نمایشگاه نخستین بار در سال ۱۹۵۶ میلادی برپا شد.

نمایشگاه در سایه جنگ و بحران اقتصادی

نمایشگاه امسال در شرایطی برگزار می‌شود که لبنان همچنان با پیامدهای جنگ رژیم صهیونیستی علیه این کشور روبه‌روست. جنگی که ویرانی‌های گسترده‌ای در مناطق وسیعی از جنوب لبنان به جا گذاشته است. این کشور همچنین از پاییز سال ۲۰۱۹ میلادی با بحرانی اقتصادی و بی‌سابقه دست‌وپنجه نرم می‌کند.

این رویداد هم‌زمان با جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن برای کشورهای عربی، خاورمیانه و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود.

«سلوی السنیوره بعاصیری» رئیس باشگاه فرهنگی عربی که برگزارکننده نمایشگاه است، گفت: برگزاری این رویداد در شرایط کنونی لبنان و منطقه به چالش کشیدن وضعیت موجود و اثبات این واقعیت است که فرهنگ چیزی نیست که بتوان در روزهای دشوار از آن چشم‌پوشی کرد، بلکه عاملی برای برانگیختن آگاهی است.

حضور ۱۶۳ ناشر و برگزاری نزدیک به ۱۰۰ نشست

در کنار مشارکت ۱۶۳ ناشر، حدود ۱۰۰ نشست نیز در جریان نمایشگاه برگزار می‌شود که نزدیک به ۲۵۰ نفر در آن‌ها درباره موضوعات متنوعی از جمله تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، رمان، شعر، تئاتر، ادبیات، هوش مصنوعی و آموزش دانشگاهی، سخنرانی خواهند کرد.

بعاصیری این برنامه‌ها را در شرایط کنونی، دستاوردی مهم توصیف کرده است.

بخشی از نشست‌ها نیز به موضوع آنچه جنوب لبنان در نتیجه جنگ رژیم صهیونیستی از آثار باستانی و میراث فرهنگی خود از دست داده است، اختصاص دارد.

«غسان سلامه» وزیر فرهنگ لبنان، پیش‌تر گفته بود از پنج قلعه تاریخی که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) آن‌ها را در فهرست میراث در معرض خطر قرار داده است، سه قلعه عملاً زیر اشغال رژیم صهیونیستی، قرار گرفته‌اند و قلعه چهارم نیز آسیب دیده است.

از تاریخ چاپ تا طراحی جلد کتاب

نمایشگاه امسال بخش‌هایی ویژه صنعت کتاب نیز دارد که در آن‌ها جنبه‌های مختلف این صنعت از تاریخ چاپ و تفکیک رنگ‌ها گرفته تا صحافی، طراحی حروف و طراحی جلد، معرفی می‌شود.

هفت دانشگاه که در زمینه هنر گرافیک دارای رشته و شعبه آموزشی هستند نیز در این نمایشگاه مشارکت دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها طرح‌هایی برای جلد کتاب ارائه می‌کنند. اقدامی که به گفته برگزارکنندگان، با هدف فراهم کردن امکان ارتباط میان دانشجو و بازار کار و ایجاد پلی میان آن‌ها، انجام می‌شود.

سابقه وقفه در برگزاری نمایشگاه کتاب بیروت

انفجار بندر بیروت در چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی مانع از برگزاری نمایشگاه کتاب بیروت در آن سال شد. این رویداد پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز به دلیل اعتراض‌های گسترده در مرکز پایتخت و مناطق دیگر لبنان برگزار نشده بود.

برگزاری نمایشگاه در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز به دلیل انجام عملیات بازسازی امکان‌پذیر نشد و این رویداد سرانجام در ماه مارس سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته شد.

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