به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی جوانان با عنوان «جوانان و مقاومت در اندیشه اهل‌بیت (علیهم‌السلام)» روز چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵، به همت دفتر مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در لبنان و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مراکز فرهنگی امام خمینی (ره)، در ضاحیه جنوبی بیروت برگزار شد.

این رویداد با استقبال گرم جمعی از جوانان، فعالان فرهنگی، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت (ع) و جریان مقاومت همراه بود. هم‌چنین هیئتی عالی‌رتبه از معاونان حوزه‌های علمیه ایران شامل حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مفید کوهساری (معاون بین‌الملل)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی (معاون پژوهش)، حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) و حجت‌الاسلام والمسلمین عالم‌زاده (معاون تهذیب) در این نشست حضور یافته و به ایراد سخنرانی پرداختند.

تأکید بر نقش ایمان و بصیرت جوانان در عبور از چالش‌ها

در آغاز این نشست، حجت‌الاسلام محسن نخعی، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در لبنان، ضمن خیرمقدم به میهمانان و حاضران، به تحلیل نقش کلیدی ایمان و آگاهی در مقابله با بحران ها پرداخت.

وی با اشاره به ایستادگی نسل جوان در برابر آزمون‌های گوناگون گفت: «ما همواره با عبور از حوادث و مشکلات مختلف، شاهد رشد و تکامل ایمان، ثبات‌قدم و بصیرت جوانان در مسیر تحقق عزت و کرامت اسلامی بوده‌ایم؛ مسأله‌ای که نشان‌دهنده عمق نفوذ اندیشه اهل‌بیت (ع) در باورهای نسل جدید است.»

بررسی مؤلفه‌های ایستادگی و آینده جریان مقاومت

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین رضایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه، ابعاد مختلف نقش‌آفرینی جوانان در چشم‌انداز آینده مقاومت را تشریح کرد.

وی با تبیین مبانی دینی دفاع، بر اهمیت پایبندی به الگوهای دینی در جهت‌دهی به حرکت‌های جوانان تأکید نمود و مؤلفه‌های اصلی پایداری و ثبات را بر پایه معارف اسلامی و سیره علمی و عملی مکتب اهل‌بیت (ع) مورد بازخوانی قرار داد.

گذر از «مقاومت دفاعی» به «مقاومت اجتماعی»

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، به ایراد سخن پرداخت و بر لزوم توسعه مفهومی و ساختاری الگوی مقاومت تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت عبور از چارچوب‌های صرفاً «دفاعی» و ورود به عرصه «مقاومت اجتماعی»، اظهار داشت: «جوانان باید با تکیه بر آموزه‌های اهل‌بیت (ع)، الگوی زیست مقاومتی را در تمامی ابعاد جامعه، اعم از فرهنگ، اقتصاد و مناسبات اجتماعی نهادینه سازند تا مقاومت به یک سبک زندگی پایدار و پویا تبدیل شود.»

تربیت حماسی و جهادی؛ مسئولیت جوانان در زمینه‌سازی ظهور

در بخش دیگری از برنامه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین عالم‌زاده، معاون تهذیب حوزه‌های علمیه، موضوع تربیت حماسی و جهادی را از منظر قرآنی و روایی مورد بررسی قرار داد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم به تبیین مفهوم درست «انتظار فرج» پرداخت و خاطرنشان کرد: «تلقی صحیح از ظهور، مستلزم زمینه‌سازی فعالانه توسط جوانان آگاه و خودساخته است. تربیت جهادی تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود، بلکه خودسازی اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از الزامات اصلی جوانان منتظر در عصر حاضر است.»

مؤلفه‌های مقاومت‌های مردمی و چارچوب‌های ایدئولوژیک آن

در بخش پایانی سخنرانی‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مفید کوهساری، معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه، به تحلیل ساختاری و ایدئولوژیک جنبش‌های مردمی پرداخت.

دکتر کوهساری مؤلفه‌های اصلی پایداری در مقاومت‌های مردمی را تشریح نمود و پایه‌های عقیدتی و فکری این جریان‌ها در منطقه را مورد بررسی قرار داد.

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