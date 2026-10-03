به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با تقدیر از حضور مردم در تجمع‌های شبانه، این حضور را حرکتی کم‌نظیر، شگفت‌آور و دشمن‌شکن توصیف کرد و گفت: آثار و پیامدهای این حضور مردمی در شرایط کنونی و آینده، هم در ایران و هم در سراسر جهان قابل توجه خواهد بود.

وی با اشاره به سابقه حضور خود در نهضت اسلامی اظهار کرد: از سال ۱۳۴۱ و در دوران آغاز نهضت اسلامی، توفیق داشتم در خدمت امام خمینی(ره) باشم و همزمان در حزب مؤتلفه اسلامی نیز فعالیت کنم. در آن دوران نیز تجمع‌ها و حرکت‌های مختلف مردمی شکل گرفت که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به محورهای مورد تأکید امام خمینی(ره) در جریان نهضت اسلامی افزود: امام بر سه محور اساسی تأکید داشتند؛ نخست اینکه کارها باید «خدایی» و برای خدا انجام شود، دوم اینکه حرکت‌ها باید «مردمی» باشد و مردم در صحنه حضور داشته باشند و سوم اینکه این حرکت‌ها باید با برنامه، همت بلند و استقامت دنبال شود.

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) معتقد بودند امور در دنیا به تدریج شکل می‌گیرد، اما کسی که برای خدا و با مردم کار کند، در نهایت پیروز خواهد شد.

نقش زنان و نوجوانان در پیروزی انقلاب

بادامچیان با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره نقش اقشار مختلف مردم در نهضت اسلامی گفت: امام در همان سال‌ها تأکید داشتند که مردان حرکت انقلاب را آغاز می‌کنند، اما زمانی که زنان وارد صحنه شوند، انقلاب نهادینه و خانوادگی خواهد شد.

وی افزود: امام همچنین معتقد بودند با حضور نوجوانان، انقلاب به پیروزی نزدیک می‌شود؛ موضوعی که در جریان حوادث سال ۱۳۵۷ به‌ویژه حضور دانش‌آموزان در اعتراضات و راهپیمایی‌ها نمود پیدا کرد.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با یادآوری حوادث ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و شهادت دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران اظهار کرد: در آن زمان مسئول تبلیغات راهپیمایی‌ها بودم و همان‌جا به دوستان گفتم با توجه به حضور دانش‌آموزان، انقلاب به پیروزی نزدیک شده است؛ اتفاقی که مدت کوتاهی بعد رخ داد.

تجمع‌های شبانه؛ شکل جدید حضور مردمی

بادامچیان تجمع‌های شبانه میدان فلسطین را شکل جدیدی از حضور مردمی دانست و گفت: این تجمع‌ها را نباید صرفاً حضور تعدادی از افراد در چند شب دانست، بلکه باید آن را یک حرکت جمعی و مستمر تلقی کرد؛ بخشی از مردم در میدان حضور دارند و عده‌ای دیگر نیز از منازل با این حرکت همراهی می‌کنند.

وی با بیان اینکه این حرکت باید در چارچوب تحولات سیاسی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد، افزود: حضور مردم و استمرار تجمع‌ها می‌تواند پیامدهایی در عرصه سیاست داخلی و خارجی داشته باشد.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، حضور مردم در صحنه را یکی از عوامل مهم تداوم حرکت‌های اجتماعی و سیاسی دانست و تصریح کرد: ملت ایران با حضور، آگاهی و استقامت خود نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند.

وی ادامه داد: استمرار این حضور مردمی می‌تواند بر معادلات سیاسی اثرگذار باشد و زمینه تغییراتی را در مناسبات بین‌المللی فراهم کند.

تداوم مسیر نیازمند آگاهی و استقامت است

بادامچیان با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه ایستادگی در جامعه ایران گفت: ایران نبض تپنده آزادگی در تمام جهان است و نسلی که در مکتب عاشورا رشد کرده، با مفهوم ایستادگی و حضور در خط مقدم مبارزه آشناست.

وی تأکید کرد: تداوم این مسیر نیازمند حضور آگاهانه مردم، برنامه‌ریزی، همبستگی و استقامت است و حرکت‌های مردمی زمانی می‌توانند آثار ماندگاری بر جای بگذارند که این عناصر در کنار یکدیگر قرار گیرند.

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