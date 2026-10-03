راهپیمایی هزاران نفر در ژنو در حمایت از فلسطین/ درخواست تحریم نظامی و تجاری اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر در حمایت از مردم فلسطین در مرکز شهر ژنو راهپیمایی کرده و خواستار توقف تجاوزات نظامی اسرائیل شدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان در حالی که پرچم‌های فلسطین را حمل می‌کردند و شعارهایی به عربی، انگلیسی و فرانسوی سر می‌دادند، ساعت‌ها در مرکز شهر راهپیمایی کردند.

تظاهرکنندگان «پاک‌سازی قومی» در سرزمین‌های فلسطینی را محکوم کردند؛ مسئله‌ای که سازمان ملل بارها درباره آن هشدار داده است.

آن‌ها همچنین شعار «سوئیس به‌عنوان همدست» سر داده و خواستار تحریم اسرائیل و پایان درگیری در غزه شدند. معترضان تأکید کردند که سوئیس در طول سه سال گذشته در برابر اقدامات اسرائیل بی‌تفاوت بوده و حتی از دولت اسرائیل حمایت کرده است. آن‌ها خواستار قطع همه روابط تجاری، علمی و فرهنگی با اسرائیل و همچنین توقف تمام همکاری‌های نظامی سوئیس با رژیم صهیونیستی شدند.

اروپایی‌ها در سال‌های اخیر با برگزاری تجمعات گسترده، بارها مخالفت خود را با اقدامات رژیم صهیونیستی نشان داده‌اند. ماه گذشته نیز مردم اروپا در اقصی‌نقاط این قاره، از جمله در فرانسه، سوئد و هلند با برگزاری تجمعات بزرگ و کوچک همبستگی خود را با فلسطینی‌ها نشان دادند.

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