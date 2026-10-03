ارتش یمن شرکت آرامکو در ریاض را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن در پاسخ به تجاوز سعودی که صنعا و استان‌های تحت کنترل یمن را هدف قرار داده بود، عملیاتی ویژه و گسترده در عمق عربستان انجام دادند.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت: نیروهای مسلح یمن یک عملیات نظامی ویژه با چندین موشک بالستیک و پهپاد انجام دادند که شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان، را هدف قرار داد. وی تأکید کرد که این عملیات به فضل خدا به اهداف خود دست یافت.

سریع اشاره کرد: اصابت‌ها دقیق و مستقیم بود و منجر به آتش‌سوزی در مواضع هدف قرار گرفته شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن توضیح داد: این عملیات در پاسخ به حملات عربستان به صنعا و استان‌های تحت کنترل دولت یمن انجام شد.

وی افزود: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۰ حمله هوایی و موشکی به این مناطق انجام داد و از آغاز تشدید تنش‌ها، مجموع حملات سعودی به ۱۴۱۰ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

سریع ادامه داد: ریختن خون یمنی‌ها با این جنایت و وحشی‌گری، نیروهای مسلح و همه آزادگان ملت ما را ملزم می‌کند که اقدامات تنش‌زای لازم و تدابیر بازدارنده اتخاذ کنند. باید به همه ثابت شود که بهای بی‌اعتنایی به خون ملت مؤمن ما سنگین و گران خواهد بود. دشمن جنایتکار هم باید بداند که ادامه خون‌ریزی ملت ما هزینه زیادی برایش خواهد داشت.

وی بار دیگر تأکید کرد: نیروهای مسلح به تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» و هدف قرار دادن تجمعات وابسته به دشمن سعودی ادامه می‌دهند تا تجاوز متوقف شود.

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