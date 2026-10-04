به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبتنام کلاسهای مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران خبر داد.
این دوره با هدف آموزش آسان و اصولی احکام زندگی و احکام روزمره و کاربردی برگزار میشود.
دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار میشود و شرکتکنندگان از هر مکانی میتوانند در آن شرکت کنند.
مشخصات دوره:
- استاد: خانم طلابیان
- زمان برگزاری: یکشنبهها و سهشنبهها، ساعت ۹ تا ۱۰
- مخاطب: ویژه خواهران بالای ۱۸ سال
- مدت: ۱۸۰ دقیقه در هفته
- نحوه برگزاری: برخط (آنلاین) همراه با پرسش و پاسخ
علاقهمندان برای ثبتنام سریع میتوانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/s/lessons?grade_id=D&course_id=4p مراجعه کرده و برای راهنمایی و پشتیبانی به آیدی @support_m در پیامرسان ایتا پیام دهند.
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