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از سوی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر قم؛

ثبت‌نام دوره مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران در حرم بانوی کرامت

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۷
کد مطلب: 1873406
ثبت‌نام دوره مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران در حرم بانوی کرامت

ثبت‌نام کلاس‌های مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران بالای ۱۸ سال، توسط مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام کلاس‌های مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران خبر داد.

این دوره با هدف آموزش آسان و اصولی احکام زندگی و احکام روزمره و کاربردی برگزار می‌شود.

دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از هر مکانی می‌توانند در آن شرکت کنند.

مشخصات دوره:

  • استاد: خانم طلابیان
  • زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، ساعت ۹ تا ۱۰
  • مخاطب: ویژه خواهران بالای ۱۸ سال
  • مدت: ۱۸۰ دقیقه در هفته
  • نحوه برگزاری: برخط (آنلاین) همراه با پرسش و پاسخ

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام سریع می‌توانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/s/lessons?grade_id=D&course_id=4p مراجعه کرده و برای راهنمایی و پشتیبانی به آیدی @support_m در پیام‌رسان ایتا پیام دهند.

ثبت‌نام دوره مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران در حرم بانوی کرامت

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