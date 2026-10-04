به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام کلاس‌های مجازی «احکام عمومی ۱» ویژه خواهران خبر داد.

این دوره با هدف آموزش آسان و اصولی احکام زندگی و احکام روزمره و کاربردی برگزار می‌شود.

دوره به صورت برخط (آنلاین) برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از هر مکانی می‌توانند در آن شرکت کنند.

مشخصات دوره:

استاد: خانم طلابیان

خانم طلابیان زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، ساعت ۹ تا ۱۰

یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها، ساعت ۹ تا ۱۰ مخاطب: ویژه خواهران بالای ۱۸ سال

ویژه خواهران بالای ۱۸ سال مدت: ۱۸۰ دقیقه در هفته

۱۸۰ دقیقه در هفته نحوه برگزاری: برخط (آنلاین) همراه با پرسش و پاسخ

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام سریع می‌توانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/s/lessons?grade_id=D&course_id=4p مراجعه کرده و برای راهنمایی و پشتیبانی به آیدی @support_m در پیام‌رسان ایتا پیام دهند.