به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست توسعه شهرک‌سازی و تغییر جغرافیای کرانه باختری، هم‌زمان با پیگیری بازگشایی یک محور استراتژیک در منطقه رام‌الله و البیره برای تردد شهرک‌نشینان، روند ایجاد و توسعه شهرک جدید «گد نتان» در جنوب کرانه باختری را نیز پیش برده است؛ اقداماتی که نگرانی‌ها درباره تشدید تکه‌تکه‌شدن مناطق فلسطینی و محدود شدن پیوند جغرافیایی میان شهرها و روستاهای این منطقه را افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌های فلسطینی، تلاش‌هایی در ساختار نظامی رژیم صهیونیستی برای فراهم کردن شرایط بازگشایی جاده ۴۶۳ به روی شهرک‌نشینان در جریان است. این جاده از قلب منطقه شهری رام‌الله و البیره عبور می‌کند و شمال و جنوب این منطقه را از یکدیگر جدا می‌سازد.

هیئت مقابله با دیوار و شهرک‌سازی فلسطین هشدار داده است که بازگشایی این مسیر برای شهرک‌نشینان می‌تواند به جداسازی هشت روستا و دو محله بزرگ مسکونی در شمال منطقه شهری رام‌الله و البیره از سایر بخش‌های آن منجر شود. در این صورت، ده‌ها هزار فلسطینی ناچار خواهند شد از مسیر قدیمی دیگری در نزدیکی اردوگاه جلزون استفاده کنند؛ مسیری که هم‌اکنون نیز با ازدحام شدید مواجه است.

جاده ۴۶۳ حدود سال ۱۹۹۴ برای اتصال شهرک‌های «بیت ایل» و «دولِو» احداث شد، اما پس از آغاز انتفاضه دوم، بخش‌هایی از آن از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مسدود شد. طی ماه‌های اخیر، شهرک‌نشینان با برگزاری راهپیمایی و برنامه‌هایی در بخش‌هایی از این جاده، فشار برای بازگشایی کامل آن را افزایش داده‌اند؛ اقداماتی که در برخی موارد با هماهنگی یا حفاظت نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی انجام شده است.

«گد نتان»؛ حلقه جدید شهرک‌سازی در مسیر گوش عتصیون تا الخلیل

در جنوب کرانه باختری نیز روند ایجاد شهرک «گد نتان» وارد مرحله اجرایی شده است. مراسم افتتاح این شهرک در ۲۹ سپتامبر برگزار شد و مقام‌های رژیم صهیونیستی از آن به‌عنوان یک شهرک جدید در جنوب مجموعه شهرک‌های «گوش عتصیون» یاد کردند.

این شهرک در مسیر جنوب گوش عتصیون و در جهت الخلیل قرار دارد و به گفته مقام‌های شهرک‌نشین، جنوبی‌ترین شهرک در محدوده شورای منطقه‌ای گوش عتصیون محسوب می‌شود. در مراسم افتتاح، مقام‌های اسرائیلی بر اهمیت آن در گسترش حضور شهرک‌نشینان در امتداد مسیر گوش عتصیون به سمت الخلیل تأکید کردند.

«گد نتان» پیش‌تر نیز در فهرست طرح‌های مصوب دولت رژیم صهیونیستی برای ایجاد یا تثبیت شهرک‌های جدید در کرانه باختری قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی «صلح اکنون»، این شهرک در محدوده جنوب «ماروم یهودا» قرار دارد و در قالب سیاست توسعه شهرک‌ها در منطقه دنبال شده است.

اسناد منتشرشده درباره تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی در سال جاری نیز نشان می‌دهد که «گد نتان» تنها یکی از مجموعه طرح‌هایی است که برای گسترش شهرک‌سازی در جنوب کرانه باختری دنبال می‌شود. در این چارچوب، چندین شهرک جدید در مناطق بیت‌لحم و الخلیل و پیرامون مجموعه «گوش عتصیون» در دستور کار قرار گرفته‌اند تا پیوند سرزمینی میان این بلوک شهرک‌نشین و مناطق جنوبی‌تر کرانه باختری تقویت شود.

شهرک‌سازی و بازطراحی مسیرهای تردد

تحولات اخیر نشان می‌دهد سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی تنها به احداث واحدهای مسکونی جدید محدود نیست، بلکه هم‌زمان با تغییر شبکه راه‌ها، ایجاد مسیرهای اختصاصی برای شهرک‌نشینان و اعمال محدودیت بر تردد فلسطینیان دنبال می‌شود.

در شمال کرانه باختری مرکزی، بازگشایی جاده ۴۶۳ می‌تواند پیوند میان بخش‌های مختلف منطقه رام‌الله و البیره را تحت تأثیر قرار دهد و در جنوب نیز ایجاد «گد نتان» به‌عنوان حلقه‌ای در امتداد گوش عتصیون به سمت الخلیل، بخشی از روند گسترده‌تر توسعه و تثبیت حضور شهرک‌نشینان در این منطقه است.

مجموع این اقدامات، به‌معنای ایجاد واقعیت‌های جدید در میدان و تشدید پراکندگی جغرافیایی مناطق فلسطینی است؛ روندی که با گسترش شبکه شهرک‌ها، جاده‌های ویژه شهرک‌نشینان و محدودیت‌های تردد، امکان شکل‌گیری پیوستگی سرزمینی میان مناطق فلسطینی را بیش از گذشته تحت فشار قرار می‌دهد.

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