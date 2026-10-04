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از سوی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر قم؛

آغاز ثبت‌نام دوره مجازی «احکام بانوان» ویژه خواهران بالای ۱۸ سال در حرم بانوی کرامت

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
کد مطلب: 1873417
آغاز ثبت‌نام دوره مجازی «احکام بانوان» ویژه خواهران بالای ۱۸ سال در حرم بانوی کرامت

ثبت‌نام دوره مجازی «احکام بانوان» ویژه خواهران ۱۸ سال به بالا، توسط مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام دوره مجازی «احکام بانوان» خبر داد.

این دوره با هدف آموزش احکام زندگی بانوی مسلمان و آگاهانه زیستن برگزار می‌شود.

مشخصات دوره:

  • استاد: سرکار خانم طلابیان
  • زمان برگزاری: دوشنبه‌ها، ساعت ۹ تا ۱۰
  • مخاطب: ویژه خواهران ۱۸ سال به بالا
  • نحوه برگزاری: مجازی

مباحث مهم دوره:

  • احکام مرتبط با بانوان
  • آموزش فقه روزمره به زبانی ساده
  • پرسش و پاسخ تعاملی

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام سریع می‌توانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/s/lessons?grade_id=D&course_id=4p مراجعه کرده و برای پشتیبانی و راهنمایی به آیدی @support_m در پیام‌رسان ایتا پیام دهند.

آغاز ثبت‌نام دوره مجازی «احکام بانوان» ویژه خواهران بالای ۱۸ سال در حرم بانوی کرامت

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