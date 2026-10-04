به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبتنام دوره مجازی «احکام بانوان» خبر داد.
این دوره با هدف آموزش احکام زندگی بانوی مسلمان و آگاهانه زیستن برگزار میشود.
مشخصات دوره:
- استاد: سرکار خانم طلابیان
- زمان برگزاری: دوشنبهها، ساعت ۹ تا ۱۰
- مخاطب: ویژه خواهران ۱۸ سال به بالا
- نحوه برگزاری: مجازی
مباحث مهم دوره:
- احکام مرتبط با بانوان
- آموزش فقه روزمره به زبانی ساده
- پرسش و پاسخ تعاملی
علاقهمندان برای ثبتنام سریع میتوانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/s/lessons?grade_id=D&course_id=4p مراجعه کرده و برای پشتیبانی و راهنمایی به آیدی @support_m در پیامرسان ایتا پیام دهند.
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