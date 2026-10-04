به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام دوره مجازی «احکام بانوان» خبر داد.

این دوره با هدف آموزش احکام زندگی بانوی مسلمان و آگاهانه زیستن برگزار می‌شود.

مشخصات دوره:

استاد: سرکار خانم طلابیان

سرکار خانم طلابیان زمان برگزاری: دوشنبه‌ها، ساعت ۹ تا ۱۰

دوشنبه‌ها، ساعت ۹ تا ۱۰ مخاطب: ویژه خواهران ۱۸ سال به بالا

ویژه خواهران ۱۸ سال به بالا نحوه برگزاری: مجازی

مباحث مهم دوره:

احکام مرتبط با بانوان

آموزش فقه روزمره به زبانی ساده

پرسش و پاسخ تعاملی

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام سریع می‌توانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/s/lessons?grade_id=D&course_id=4p مراجعه کرده و برای پشتیبانی و راهنمایی به آیدی @support_m در پیام‌رسان ایتا پیام دهند.