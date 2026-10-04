به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام واحد آموزش مجازی برای دوره آموزشی پاییز ۱۴۰۵ خبر داد.

این دوره‌ها در سه قالب برخط (آنلاین)، غیربرخط (ویدیویی) و تلفنی و مطالعاتی ارائه می‌شود.

رشته‌های ارائه‌شده:

حفظ قرآن و حدیث

قرائت قرآن

مداحی (ویژه برادران)

معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام

رده‌های سنی:

کودک (۶ سال به بالا)

نوجوان

جوان

بزرگسال

زمان ثبت‌نام از ۶ مهرماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade مراجعه کنند.

پاسخگوی شما: