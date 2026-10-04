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از سوی مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر؛

آغاز ثبت‌نام واحد آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث

۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۰
کد مطلب: 1873427
آغاز ثبت‌نام واحد آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث

ثبت‌نام واحد آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، از ۶ مهرماه تا تکمیل ظرفیت آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام واحد آموزش مجازی برای دوره آموزشی پاییز ۱۴۰۵ خبر داد.

این دوره‌ها در سه قالب برخط (آنلاین)، غیربرخط (ویدیویی) و تلفنی و مطالعاتی ارائه می‌شود.

رشته‌های ارائه‌شده:

  • حفظ قرآن و حدیث
  • قرائت قرآن
  • مداحی (ویژه برادران)
  • معارف قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام

رده‌های سنی:

  • کودک (۶ سال به بالا)
  • نوجوان
  • جوان
  • بزرگسال

زمان ثبت‌نام از ۶ مهرماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade مراجعه کنند.

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آغاز ثبت‌نام واحد آموزش مجازی مرکز قرآن و حدیث

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