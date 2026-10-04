به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبتنام واحد آموزش مجازی برای دوره آموزشی پاییز ۱۴۰۵ خبر داد.
این دورهها در سه قالب برخط (آنلاین)، غیربرخط (ویدیویی) و تلفنی و مطالعاتی ارائه میشود.
رشتههای ارائهشده:
- حفظ قرآن و حدیث
- قرائت قرآن
- مداحی (ویژه برادران)
- معارف قرآن و اهل بیت علیهمالسلام
ردههای سنی:
- کودک (۶ سال به بالا)
- نوجوان
- جوان
- بزرگسال
زمان ثبتنام از ۶ مهرماه آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند به لینک quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade مراجعه کنند.
پاسخگوی شما:
- مجازی برادران: @haramquran110
- مجازی خواهران: @haramquran
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