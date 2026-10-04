تظاهرات در چند شهر اروپا علیه حملات رژیم صهیونیستی به ایران، غزه و لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه اعتراض‌های مردمی به اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه، روز گذشته، چند شهر اروپایی از جمله ژنو شاهد تجمع‌های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی در حملات به ایران، غزه، لبنان و سوریه بود.

در ژنو، جمعی از دانشجویان و شهروندان با برگزاری تظاهرات، جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و لبنانی‌ها و همچنین خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری را محکوم کردند.

معترضان همچنین سکوت دولت‌های اروپایی و واکنش‌های محدود آنها در برابر حملات اسرائیل را مورد انتقاد قرار دادند.

در استکهلم نیز صدها نفر در میدان اودن‌پلان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی، حملات این رژیم به غزه، کرانه باختری و لبنان را محکوم کردند.

هم‌زمان، در برلین نیز تجمع‌های اعتراضی علیه جنگ، نظامی‌گری و افزایش هزینه‌های تسلیحاتی برگزار شد و گروه‌های حامی فلسطین در چارچوب این تجمع‌ها خواستار توقف حمایت نظامی از اسرائیل و پایان تحریم‌ها علیه ایران شدند.

این اعتراض‌ها در حالی برگزار شد که انتقادهای مردمی در شماری از کشورهای اروپایی نسبت به ادامه جنگ‌ها و سیاست دولت‌های غربی در قبال تحولات غرب آسیا ادامه دارد.

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