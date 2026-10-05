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ثبت‌نام رزرو «اتاق عقد حرم مطهر» حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به مناسبت ایام پرخیر و برکت میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، آغاز شد.