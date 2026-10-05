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از سوی اداره خانواده آستان مقدس؛

آغاز ثبت‌نام رزرو »اتاق عقد حرم مطهر« برای ایام میلاد حضرت زینب(س)

۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷
کد مطلب: 1873440
آغاز ثبت‌نام رزرو »اتاق عقد حرم مطهر« برای ایام میلاد حضرت زینب(س)

ثبت‌نام رزرو «اتاق عقد حرم مطهر» حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به مناسبت ایام پرخیر و برکت میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره خانواده آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام رزرو «اتاق عقد حرم مطهر» برای ایام پرخیر و برکت میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علیها خبر داد.

اداره خانواده حرم مطهر بانوی کرامت با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان در اتاق عقد حرممطهر به صورت مستمر و روزانه پذیرای زوج‌های گرامی می‌باشد.

مشخصات و شرایط:

  • ثبت‌نام و رزرو آنلاین: fatemi.amfm.ir/wed
  • اطلاعات بیشتر: ۰۲۵۳۷۱۷۵۴۰۴
  • مکان: حرم مطهر، صحن جوادالائمه علیه‌السلام، جنب درب ۲۴

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به کانال @khanevadeh_fatemi مراجعه کنند.

آغاز ثبت‌نام رزرو «اتاق عقد حرم مطهر» برای ایام میلاد حضرت زینب(س)

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