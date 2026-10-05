به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره خانواده آستان مقدس از آغاز ثبتنام رزرو «اتاق عقد حرم مطهر» برای ایام پرخیر و برکت میلاد حضرت زینب سلاماللهعلیها خبر داد.
اداره خانواده حرم مطهر بانوی کرامت با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان در اتاق عقد حرممطهر به صورت مستمر و روزانه پذیرای زوجهای گرامی میباشد.
مشخصات و شرایط:
- ثبتنام و رزرو آنلاین: fatemi.amfm.ir/wed
- اطلاعات بیشتر: ۰۲۵۳۷۱۷۵۴۰۴
- مکان: حرم مطهر، صحن جوادالائمه علیهالسلام، جنب درب ۲۴
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به کانال @khanevadeh_fatemi مراجعه کنند.
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