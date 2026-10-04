کویت تابعیت ۴۱۵ نفر دیگر را لغو کرد؛ ادامه موج سلب تابعیت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کویت با صدور شش فرمان جدید، تابعیت ۴۱۵ نفر را لغو کرد.

طبق گزارش «الکویت الیوم» در برخی موارد، افرادی که تابعیت خود را از طریق فرد اصلی به دست آورده‌اند نیز مشمول این تصمیم شده‌اند.

در متن فرمان‌های جدید، دلیل مشخص سلب تابعیت افراد اعلام نشده است؛ این در حالی است که دولت کویت طی ماه‌های گذشته روند گسترده‌ای برای بازبینی و لغو تابعیت افراد در این کشور اجرا کرده است.

این اقدامات هم‌زمان با تشدید تدابیر امنیتی کویت پس از جنگ علیه ایران انجام شده است. مقام‌های کویتی در ماه‌های اخیر با افرادی که آنها را مرتبط با ایران، حزب‌الله یا حامی اقدامات ایران معرفی کرده‌اند، برخورد کرده‌اند.

در یکی از این پرونده‌ها، وزارت کشور کویت در مارس ۲۰۲۶ از شناسایی یک شبکه مرتبط با حزب‌الله و بازداشت اعضای آن خبر داد و پس از آن تابعیت شش شهروند کویتی مرتبط با این پرونده لغو شد.

عفو بین‌الملل نیز اعلام کرده است که پس از آغاز جنگ، شماری از افراد در کویت به اتهام‌هایی از جمله انتشار محتوای همدلانه با ایران و «همدردی با تجاوز ایران» بازداشت یا محاکمه شده‌اند.

این نهاد همچنین به اصلاح قانون تابعیت کویت در آوریل ۲۰۲۶ اشاره کرده است که اختیارات دولت برای سلب یا لغو تابعیت را افزایش داده است.

کویت پیش از این نیز در ژوئن ۲۰۲۶ با صدور چند فرمان، تابعیت ۲۱۹۳ نفر را لغو کرده بود و با صدور فرمان‌های جدید، روند سلب تابعیت در این کشور همچنان ادامه دارد.

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