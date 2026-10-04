به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با تأکید بر اینکه حزب‌الله همچنان به وصیت شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین پایبند است و گفت: حزب‌الله رهبری واحد با یک رویکرد و نسل‌های متعدد دارد.

فضل‌الله در گفت‌وگو با شبکه المیادین اظهار کرد: حزب‌الله نمی‌توانست در برابر کشتار در غزه تماشاگر باشد و موضع این حزب در قبال این مسئله در چارچوب همان رویکردی قرار دارد که شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین دنبال می‌کردند.

وی از وجود یک طرح جامع برای کاهش مشکلات مردم خبر داد و گفت حزب‌الله این طرح را اعلام خواهد کرد.

فضل‌الله درباره پرونده بازسازی نیز گفت: یک وام از بانک جهانی هنوز پرداخت نشده است؛ این وام به موضوع جبران خسارت‌های ناشی از جنگ مربوط می‌شود و بخشی از این تأخیر نیز عمدی است.

وی افزود: حزب‌الله پیشنهاد کرده است پرونده بازسازی به بخش‌های مختلف تقسیم شود، اما در روند رسیدگی‌ها کندی وجود دارد و باید از مرحله وعده‌ها عبور کرد و وارد اقدامات عملی شد.

نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل داخلی لبنان تأکید کرد که اداره کشور نمی‌تواند بر پایه دشمنی با بخش بزرگی از مردم این کشور باشد.

وی گفت: نمی‌توان کشور را با دشمنی با نیمی از مردم لبنان اداره کرد و در ادامه پرسید: رئیس‌جمهور چگونه می‌تواند دوره ریاست خود را در شرایط بن‌بست موجود در کشور به پایان برساند؟

فضل‌الله همچنین آمادگی حزب‌الله برای گفت‌وگو درباره راهبرد امنیت ملی پس از خروج نیروهای اسرائیلی را اعلام کرد و گفت: اگر حاکمیت از تأمین امنیت ناتوان است، حق ندارد مردم را از دفاع از خود منع کند.

وی در پایان بر اهتمام حزب‌الله به حفظ روابط عادی با جریان ملی آزاد تأکید کرد و از آمادگی این حزب برای همکاری با این جریان خبر داد.

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